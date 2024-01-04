NBA｜溜馬再戰公鹿又贏多次　鷹隊終結雷霆走勢（附比賽精華）

季中錦標賽的亞軍隊伍印第安納溜馬，成為了今季密爾沃基公鹿的剋星。在今季的第5次對賽，溜馬以142:130再度擊敗公鹿，連同季中錦標，溜馬今季對賽共4勝1負。至於之前連贏東西岸榜首的奧克拉荷馬城雷霆，最終以138:141不敵阿特蘭大鷹隊。

兩日前溜馬方以9分之差擊敗木狼，而今季公鹿就只贏過溜馬一次。在兩日後再戰，比賽仍然由溜馬取勝。兩隊其實上半場曾13次互換領先，而且雙方領先也不超過7分。不過比賽在第3節初段，溜馬打出一段15:2的比數將差拉開，之後公鹿亦無法追回這一段的分差，結果輸130:142，公鹿錄得今季常規賽的第10場敗仗。