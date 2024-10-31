NBA｜溜馬加時打爆塞爾特人不敗身　湖人負騎士邦尼占士終於得分

上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，吃下今季的首場敗仗，球隊在加時以132:135不敵印第安納溜馬。至於洛杉磯湖人雖然有邦尼占士（Bronny James）取得在NBA生涯的第1分，不過球隊卻以110:134，24分之差負於克里夫蘭騎士。

上季常規賽的冠軍以及季後賽總冠軍的塞爾特人，在作客去到印第安波利斯，與上屆東岸亞軍的溜馬上演去季東岸決賽戲碼。不過綠軍全場並不輕鬆，球隊大部份時間落後，最多更被溜馬拉開過24分。綠軍雖然在第4節力追下，由落後21分到最後由達譚（Jayson Tatum）在最後14.4秒射入3分，追至124平手。不過施安簡（Pascal Siakam）加時的最後7.3秒起手3分射入，令溜馬以135:132險勝，並終止塞爾特人開季的4連勝。