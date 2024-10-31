NBA｜溜馬加時打爆塞爾特人不敗身　湖人負騎士邦尼占士終於得分

上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，吃下今季的首場敗仗，球隊在加時以132:135不敵印第安納溜馬。至於洛杉磯湖人雖然有邦尼占士（Bronny James）取得在NBA生涯的第1分，不過球隊卻以110:134，24分之差負於克里夫蘭騎士。
上季常規賽的冠軍以及季後賽總冠軍的塞爾特人，在作客去到印第安波利斯，與上屆東岸亞軍的溜馬上演去季東岸決賽戲碼。不過綠軍全場並不輕鬆，球隊大部份時間落後，最多更被溜馬拉開過24分。綠軍雖然在第4節力追下，由落後21分到最後由達譚（Jayson Tatum）在最後14.4秒射入3分，追至124平手。不過施安簡（Pascal Siakam）加時的最後7.3秒起手3分射入，令溜馬以135:132險勝，並終止塞爾特人開季的4連勝。
達譚今場雖然取得最多的37分，但是起手命中率不高，全場25次起手僅入10球，而謝倫布朗（Jaylen Brown）及戴歷韋特（Derrick White）亦分別有25及23分貢獻。不過溜馬今場卻有7個球員取得雙位數得分，當中第6人的馬杜連（Bennedict Mathurin）攻入30分，而為球隊致勝的施安簡也有29分及11個籃板。
騎士24分大勝湖人
另外，湖人在作客騎士的比賽吞下大敗，湖人父子的勒邦占士（LeBron James）及邦尼合共為球隊取得28分，當中勒邦佔26分，然而也是邦尼占士在NBA生涯首次取得分數。這位湖人第55籤選入的新秀，今場在「垃圾時間」上陣5分16秒，在2次起手下取得1中，收獲2分之餘，也取得1次偷球及2次助攻的數據。不過湖人仍是以110:134大敗給騎士。
其餘的比賽，聖安東尼馬刺的二年級狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）狀態低迷下僅取6分，球隊也以93:105不敵奧克拉荷馬城雷霆，雷霆在西岸成為唯一不敗隊伍。而孟菲斯灰熊的日本球手河村勇輝雖然再次獲得上陣時間，不過灰熊就以106:119負於布魯克林籃網。