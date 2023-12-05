NBA｜溜馬季中錦標賽淘汰塞爾特人　晉身四強（附比賽精華）

夏利貝頓（Tyrese Haliburton）取得個人生涯首次的「三雙」，帶領印第安納溜馬在季中錦標賽以122:112擊敗東岸榜首的波士頓塞爾特人，成為首支晉級賽事四強的隊伍。
今季首次的對賽，溜馬慘遭塞爾特人大炒51分，不過今次移師印第安波利斯主場出戰，溜馬表現截然不同。全場雙方16次互換領先及15次打平，兩隊分差最多拉開只有11分。上半場塞爾特人是領先的一隊，半場綠軍領先55:48，當中有3人已取得雙位數的得分。可是溜馬下半場發力，在最後的1分42秒，雙方仍只不過打成105平手，不過夏利貝頓之後貢獻3分後，溜馬逐步拉開優勢，終以122:112反勝。
夏利貝頓職業生涯首獲「三雙」
夏利貝頓今仗最終取得26分、13次助攻及10個籃板，當中下半場貢獻16分，這是他職業生涯首次取得「三雙」的表現，隊友的米利斯端納（Myles Turner）同樣有「雙雙」的表現，交出17分及10個籃板。溜馬全隊7個球員錄雙位數得分。至於綠軍的達譚（Jayson Tatum）雖然是全場得分最高，錄32分及12個籃板，謝倫布朗（Jaylen Brown）亦有30分及9個籃板，但球隊今場的3分無靈，全場41投僅12中，相比溜馬卻是3分40投19中。
溜馬晉級之後，會在周四（14日）的四強戰，在拉斯維加斯的中立場地，對上密爾沃基公鹿或紐約人的勝方。