熱門搜尋:
周庭 GTA6 李家超 區議會選舉2023 恒生指數 金價 叱咤2023 五月天 恒大 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-12-05 12:38:00

NBA｜溜馬季中錦標賽淘汰塞爾特人　晉身四強（附比賽精華）

分享：
溜馬在季中錦標賽晉級四強。(路透社)

溜馬在季中錦標賽晉級四強。(路透社)

夏利貝頓（Tyrese Haliburton）取得個人生涯首次的「三雙」，帶領印第安納溜馬在季中錦標賽以122:112擊敗東岸榜首的波士頓塞爾特人，成為首支晉級賽事四強的隊伍。

今季首次的對賽，溜馬慘遭塞爾特人大炒51分，不過今次移師印第安波利斯主場出戰，溜馬表現截然不同。全場雙方16次互換領先及15次打平，兩隊分差最多拉開只有11分。上半場塞爾特人是領先的一隊，半場綠軍領先55:48，當中有3人已取得雙位數的得分。可是溜馬下半場發力，在最後的1分42秒，雙方仍只不過打成105平手，不過夏利貝頓之後貢獻3分後，溜馬逐步拉開優勢，終以122:112反勝。

溜馬季中錦標賽八強擊敗塞爾特人。(美聯社) 溜馬季中錦標賽八強擊敗塞爾特人。(美聯社) 溜馬季中錦標賽八強擊敗塞爾特人。(美聯社) 溜馬季中錦標賽八強擊敗塞爾特人。(美聯社) 溜馬季中錦標賽八強擊敗塞爾特人。(美聯社) 溜馬季中錦標賽八強擊敗塞爾特人。(美聯社) 溜馬季中錦標賽八強擊敗塞爾特人。(美聯社) 溜馬季中錦標賽八強擊敗塞爾特人。(美聯社)

夏利貝頓職業生涯首獲「三雙」

夏利貝頓今仗最終取得26分、13次助攻及10個籃板，當中下半場貢獻16分，這是他職業生涯首次取得「三雙」的表現，隊友的米利斯端納（Myles Turner）同樣有「雙雙」的表現，交出17分及10個籃板。溜馬全隊7個球員錄雙位數得分。至於綠軍的達譚（Jayson Tatum）雖然是全場得分最高，錄32分及12個籃板，謝倫布朗（Jaylen Brown）亦有30分及9個籃板，但球隊今場的3分無靈，全場41投僅12中，相比溜馬卻是3分40投19中。

溜馬晉級之後，會在周四（14日）的四強戰，在拉斯維加斯的中立場地，對上密爾沃基公鹿或紐約人的勝方。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受