NBA｜溜馬季中錦標賽淘汰塞爾特人　晉身四強（附比賽精華）

夏利貝頓（Tyrese Haliburton）取得個人生涯首次的「三雙」，帶領印第安納溜馬在季中錦標賽以122:112擊敗東岸榜首的波士頓塞爾特人，成為首支晉級賽事四強的隊伍。

今季首次的對賽，溜馬慘遭塞爾特人大炒51分，不過今次移師印第安波利斯主場出戰，溜馬表現截然不同。全場雙方16次互換領先及15次打平，兩隊分差最多拉開只有11分。上半場塞爾特人是領先的一隊，半場綠軍領先55:48，當中有3人已取得雙位數的得分。可是溜馬下半場發力，在最後的1分42秒，雙方仍只不過打成105平手，不過夏利貝頓之後貢獻3分後，溜馬逐步拉開優勢，終以122:112反勝。