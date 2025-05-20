NBA｜溜馬球迷被垃圾襲擊　夏利貝頓送來回機票酒店請睇波（有片）

NBA東岸決賽出現多年未見的戲碼，由紐約人大戰印第安納溜馬，兩個城市的球迷都相當興奮，部分更過咗火位，未開打前已有唔開心事情發生。
一名叫佩雷斯（Hans Perez）的溜馬球迷，日前因身穿夏利貝頓（Tyrese Haliburton）的球衣，在紐約街頭被人投擲垃圾，影片在社交媒體上瘋傳。
印第安納溜馬決定為這名異地「遇襲」球迷出一口氣。 佩雷斯現身ESPN節目《The Pat McAfee Show》，期間夏利貝頓驚喜現身，並為他帶來一個好消息。
溜馬已邀請佩雷斯親臨印第安納，觀賞東岸決賽第四場比賽。夏利貝頓親口告訴他，將負責來回機票及當地住宿，讓他能親身到場支持，並歡迎他攜帶一名親友同行。佩雷斯在節目中展示了自己手臂上的溜馬紋身，對這次邀請感到非常興奮。他當場感謝夏利貝頓的安排，並高呼「Let's go Pacers」助威口號。
紐約人對溜馬 周四揭幕
溜馬與紐約的東岸決賽將於周四早上8時揭幕，首兩場在紐約舉行，其後才移師印第安納。這是紐約自2000年以來首次打入東岸決賽，而溜馬則是連續第二年殺入分區決賽，上季敗給波士頓塞爾特人。
Tyrese Haliburton is flying out Pacers fan Hanz Perez to a playoff game after he was hit with trash in New York for wearing his jersey 🔥— NBACentral (@TheDunkCentral) May 19, 2025
(Via @PatMcAfeeShow )
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此系列賽亦是上季季後賽的重演。當時溜馬與紐約在第二輪激戰七場，最終由溜馬勝出，晉級東決。
作者：Chris Cwik
原文： Tyrese Haliburton invites Pacers fan pelted with garbage to Game 4 of the Eastern Conference final
原文刊登於 Yahoo 體育