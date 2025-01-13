NBA｜溜馬終止騎士連勝走勢　雷霆大炒巫師西岸續領先

克里夫蘭騎士的連勝走勢到12場告終，球隊在主場以93:108不敵印第安納溜馬，不過騎士目前依然是聯賽戰績最佳隊伍。至於西岸的奧克拉荷馬城雷霆就以136:95大破華盛頓巫師，在戰績又追至與騎士僅差1場。
賽前5連勝的溜馬，面對12連勝的騎士。主場的騎士開賽已取得領先，首節騎士曾拉開領先至10分，在第2節的時候騎士再將比數拉開，半場球隊以53:40領前。下半場初段騎士領先至15分，但同時溜馬在這時打出一段13:0的攻勢，3分半鐘內將比數追至僅差2分。隨着在第3節末段反超，溜馬之後一直保住領先優勢，最終以108:93勝出，終止騎士的12連勝走勢。
溜馬6個球員取得雙位數得分，而騎士雖然有加蘭特（Darius Garland）個人取得20分，但是球隊的命中率低，全隊命中只有39.8%，相反溜馬有46.7%。南赫特（Andrew Nembhard）為溜馬攻入19分，而施安簡（Pascal Siakam）也有18分及9個籃板，米利斯端納（Myles Turner）就有15分及10個籃板的「雙雙」，為球隊終止了騎士的連勝。
塞爾特人1分險勝鵜鶘
在西岸方面，遙遙領前的雷霆作客華盛頓維持強勢，並以135:95擊敗巫師。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場取得27分，不過有16分來自罰球，而他今場手風欠順，全場17投僅5中，然而面對聯盟最弱的巫師也足夠取勝。其他的比賽，紐約人140:106大破密爾沃基公鹿，丹佛金塊112:101擊敗達拉斯獨行俠，波士頓塞爾特人120:119險勝新奧爾良鵜鶘。