NBA｜溜馬終止騎士連勝走勢　雷霆大炒巫師西岸續領先

克里夫蘭騎士的連勝走勢到12場告終，球隊在主場以93:108不敵印第安納溜馬，不過騎士目前依然是聯賽戰績最佳隊伍。至於西岸的奧克拉荷馬城雷霆就以136:95大破華盛頓巫師，在戰績又追至與騎士僅差1場。

賽前5連勝的溜馬，面對12連勝的騎士。主場的騎士開賽已取得領先，首節騎士曾拉開領先至10分，在第2節的時候騎士再將比數拉開，半場球隊以53:40領前。下半場初段騎士領先至15分，但同時溜馬在這時打出一段13:0的攻勢，3分半鐘內將比數追至僅差2分。隨着在第3節末段反超，溜馬之後一直保住領先優勢，最終以108:93勝出，終止騎士的12連勝走勢。