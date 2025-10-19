關鍵問題：火箭豪賭值得嗎？

當火箭在今夏迎來杜蘭特時，紙面上的配合幾乎完美。球隊在上個季後賽被勇士淘汰，暴露出半場進攻缺乏一位真正的主攻手，一個能拉開空間並具領袖氣場的球星。杜蘭特完美符合這三個條件，即使付出兩位正選的代價，對總經理Rafael Stone而言仍是毫不猶豫的決定。

杜蘭特上周在季前賽首次上陣了23分鐘，10投7中轟下20分，效率極高，再次證明這位14屆明星賽球員的可怕影響力。儘管這是他與新隊友首次合作，但他與其他球員配合流暢，就連主教練烏當卡（Ime Udoka）賽後亦一改以往冷淡作風，對杜蘭特讚不絕口，「杜蘭特是持續的得分威脅、終結者、關鍵先生，不論怎麼形容都合適。我們都知道他能做什麼，他整個生涯都在做這些，這對我們幫助極大。這就是我們簽下他的主要原因。」

然而，杜蘭特能保持健康多久？理想情況下，我們都希望巨星能打滿82場，但現實並非如此。過去五年中，他僅有一次打滿70場以上。多年來他遭遇過阿基里斯腱撕裂、腿筋拉傷、雙膝內側副韌帶扭傷及腳踝舊患。幾週前，火箭的主控雲維列特（Fred VanVleet）因右膝前十字韌帶撕裂報銷，更讓球隊的組織進攻陷入混亂。