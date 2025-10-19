2025-26 NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。
侯斯頓火箭2024-25賽季成績
火箭戰績：52勝30負（西岸第2，首輪敗給勇士）
火箭進攻效率：114.9（聯盟第12）
火箭防守效率：110.3（聯盟第5）
火箭休賽期動向
加入：杜蘭特（Kevin Durant）、芬利史密夫（Dorian Finney-Smith）
離隊：謝倫格連（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）
關鍵問題：火箭豪賭值得嗎？
當火箭在今夏迎來杜蘭特時，紙面上的配合幾乎完美。球隊在上個季後賽被勇士淘汰，暴露出半場進攻缺乏一位真正的主攻手，一個能拉開空間並具領袖氣場的球星。杜蘭特完美符合這三個條件，即使付出兩位正選的代價，對總經理Rafael Stone而言仍是毫不猶豫的決定。
杜蘭特上周在季前賽首次上陣了23分鐘，10投7中轟下20分，效率極高，再次證明這位14屆明星賽球員的可怕影響力。儘管這是他與新隊友首次合作，但他與其他球員配合流暢，就連主教練烏當卡（Ime Udoka）賽後亦一改以往冷淡作風，對杜蘭特讚不絕口，「杜蘭特是持續的得分威脅、終結者、關鍵先生，不論怎麼形容都合適。我們都知道他能做什麼，他整個生涯都在做這些，這對我們幫助極大。這就是我們簽下他的主要原因。」
然而，杜蘭特能保持健康多久？理想情況下，我們都希望巨星能打滿82場，但現實並非如此。過去五年中，他僅有一次打滿70場以上。多年來他遭遇過阿基里斯腱撕裂、腿筋拉傷、雙膝內側副韌帶扭傷及腳踝舊患。幾週前，火箭的主控雲維列特（Fred VanVleet）因右膝前十字韌帶撕裂報銷，更讓球隊的組織進攻陷入混亂。
由於多位主力續約，球隊薪資空間已趨緊張，而截至目前杜蘭特與伊臣（Tari Eason）仍未簽約。火箭同時採取「雙時間線策略」，既想立即衝冠，又希望發展年輕核心，以追趕奧克拉荷馬與丹佛的腳步。杜蘭特的加盟代表球隊全力「邊贏邊育」，但這樣的組合足以挑戰衛冕冠軍嗎？雷霆上季的驚奇晉級，突顯了深度與多樣性的重要性，而火箭如今的目標正是如此，並深信自身實力已不遜於對手。
火箭三分能力有待證明
從整體來看，現在確實是簽下杜蘭特的最佳時機。火箭上季外線火力嚴重不足，三分出手次數排名第20，命中數第22，命中率第21，如今他們得到史上最偉大的射手之一。防守方面，杜蘭特的身高與判斷力足以維持主帥的高壓防守體系，讓這位37歲老將在盯防時專注於弱側支援或區域補防。火箭對冠軍的渴望使他們毫不猶豫地採取這一步。杜蘭特的健康狀況與提升球隊上限的能力，將決定2025-26賽季的成敗。
火箭最佳情況
艾派倫辛根（Alperen Sengun） 迎來「蛻變之年」。這位土耳其中鋒今夏苦練外線與持球能力，讓火箭半場戰術多了一件利器。火箭真正的「控衛」是辛根，外界拿他與MVP祖傑（Nikola Jokic）相比的說法，將不再只是幻想而成為現實。若再加上杜蘭特的穩定發揮，火箭有望一路闖進總決賽。
如果一切崩潰
杜蘭特的融入期比預期更長，導致全隊節奏受影響。半場進攻問題反而惡化，杜蘭特試圖強行主導而壓縮辛根的發揮空間。火箭缺乏真正控衛的問題持續困擾，12月前仍需尋求交易補強，甚至付出主力代價。最終球隊雖能打入季後賽，但首輪便出局，迫使管理層重新檢討方向。
另一種情況是杜蘭特再度長期缺陣，火箭的空間問題再度回到原點。對手已有足夠影片與數據研究主帥的「雙塔陣」，將火箭的優勢轉為弱點。
火箭2025-26賽季賽程
揭幕戰：10月21日作客奧克拉荷馬雷霆（香港時間10月22日早上7時半開賽）
火箭預測勝場線：55.5
作者： Kelly Iko
原文： Houston Rockets 2025-26 season preview: Does Kevin Durant make this roster a legit title contender?
原文刊登於 Yahoo 體育