NBA｜火箭加時反勝雷霆創十連勝　快艇利拿特罰球得手1分挫76人（附比賽精華）

爭取西岸季後賽附加賽席位的侯斯頓火箭，面對西岸前列的奧克拉荷馬城雷霆，在加時以132:126擊敗對手，取得10連勝。至於洛杉磯快艇憑利拿特（Kawhi Leonard）最後階段上籃得分兼射入罰球，讓球隊以1分反勝費城76人。
在餘下約10場比賽，東岸前10名的席位接近定出，不過西岸的附加賽席位仍然由火箭與金州勇士在競逐。在取得9連勝迫近勇士之後，火箭作客面對西岸前列隊伍之一的雷霆，面對着同樣要為西岸「一哥」席位努力的雷霆，雖然首節曾帶開過14分，不過主場的雷霆很快追回，雙方在第2節開始有14次互換領先，在第4節最後階段，亞曼湯臣（Amen Thompson）雖然兩罰全中將比數領先至112:109，可是謝倫威廉士（Jalen Williams）在最後4秒的3分命中，雙方打成112平手要進入加時。
火箭加時有迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）連入兩個3分球，將比數拉開6分，而這令火箭保持着領先優勢，以132:126擊敗雷霆，取得10連勝。火箭5名正選都有雙位數得分，當中謝倫格連（Jalen Green）今場攻入最多的37分及有10個籃板，而新秀的亞曼湯臣就有25分及15個籃板，至於布魯克斯亦有20分。然而由於競爭對手的勇士在另一邊廂以101:93擊敗奧蘭多魔術，令勇士以38勝34負保持第10位，火箭就以37勝35負排第11，兩隊最後10場仍在爭奪附加賽。至於雷霆輸波以50勝22負跌落西岸第3，因為同日明尼蘇達木狼以106:91擊敗底特律活塞，追至與雷霆同戰績升上次席。
至於在西岸排第4的快艇，就在最後一刻擊敗76人。在作客費城的比賽，快艇雖然大多數時間處於落後，更一度被拋棄15分，相反快艇全場最多領先就只有1分。在第4節的最後15秒，利拿特上籃得分將比數追平107平手，並搏得對手的犯規，利拿特之後罰球射入，令快艇以108:107反勝76人。