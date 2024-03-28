NBA｜火箭加時反勝雷霆創十連勝　快艇利拿特罰球得手1分挫76人（附比賽精華）

爭取西岸季後賽附加賽席位的侯斯頓火箭，面對西岸前列的奧克拉荷馬城雷霆，在加時以132:126擊敗對手，取得10連勝。至於洛杉磯快艇憑利拿特（Kawhi Leonard）最後階段上籃得分兼射入罰球，讓球隊以1分反勝費城76人。

在餘下約10場比賽，東岸前10名的席位接近定出，不過西岸的附加賽席位仍然由火箭與金州勇士在競逐。在取得9連勝迫近勇士之後，火箭作客面對西岸前列隊伍之一的雷霆，面對着同樣要為西岸「一哥」席位努力的雷霆，雖然首節曾帶開過14分，不過主場的雷霆很快追回，雙方在第2節開始有14次互換領先，在第4節最後階段，亞曼湯臣（Amen Thompson）雖然兩罰全中將比數領先至112:109，可是謝倫威廉士（Jalen Williams）在最後4秒的3分命中，雙方打成112平手要進入加時。