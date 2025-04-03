NBA｜火箭大炒爵士取得季後賽資格　獨行俠靠AD取34分險勝鷹隊

侯斯頓火箭成為西岸第2支取得季後賽資格球隊。他們主場以143:105擊敗猶他爵士，贏下今季第50場勝仗，同時也獲得西岸的第2個季後賽直接晉級資格。另外，仍在附加賽席位掙扎的達拉斯獨行俠，在安東尼戴維斯（Anthony Davis）克服傷患後，個人獨取34分，帶領球隊以120:118擊敗阿特蘭大鷹隊。

面對常規賽戰績最差的爵士，早已無緣季後賽而一直「擺爛」，自2月底至今僅1勝16負。火箭今場也打得輕鬆，全場在最多落後過4分後，一直就處於領先，在最多領先過41分之下，輕鬆以143:105取勝。這場比賽火箭7人取得雙位數得分，謝倫格連（Jalen Green）個人有22分，迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）也有21分，還有2人交出「雙雙」。另外布魯克斯今場在首節中段因為一次爭球後踢對手，被罰技術犯規，這是他今季第16次技術犯錯，下一仗對奧克拉荷馬城雷霆需要停賽。不過火箭目前以50膀27負的戰績，提早5場取得西岸季後賽席位。