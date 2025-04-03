NBA｜火箭大炒爵士取得季後賽資格　獨行俠靠AD取34分險勝鷹隊

侯斯頓火箭成為西岸第2支取得季後賽資格球隊。他們主場以143:105擊敗猶他爵士，贏下今季第50場勝仗，同時也獲得西岸的第2個季後賽直接晉級資格。另外，仍在附加賽席位掙扎的達拉斯獨行俠，在安東尼戴維斯（Anthony Davis）克服傷患後，個人獨取34分，帶領球隊以120:118擊敗阿特蘭大鷹隊。
面對常規賽戰績最差的爵士，早已無緣季後賽而一直「擺爛」，自2月底至今僅1勝16負。火箭今場也打得輕鬆，全場在最多落後過4分後，一直就處於領先，在最多領先過41分之下，輕鬆以143:105取勝。這場比賽火箭7人取得雙位數得分，謝倫格連（Jalen Green）個人有22分，迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）也有21分，還有2人交出「雙雙」。另外布魯克斯今場在首節中段因為一次爭球後踢對手，被罰技術犯規，這是他今季第16次技術犯錯，下一仗對奧克拉荷馬城雷霆需要停賽。不過火箭目前以50膀27負的戰績，提早5場取得西岸季後賽席位。
至於早前飽受傷兵影響的獨行俠就已走出困境。隨着交易來投的安東尼戴維斯傷癒，球隊近7場贏下第5場。在面對鷹隊，AD個人獨取34分，包括在最後3.4秒的上籃，為獨行俠鎖定贏120:118。AD今場是全場得分最高球員，而且還有15個籃板及5次的封阻，雖然他第2節曾因為眼部受傷換下，但他回來後單是第3節已攻入11分。基利湯臣（Klay Thompson）今場就有17分。獨行俠現時以38勝39負排西岸第9，與第11的鳳凰城太陽有2場半的距離。
雷霆贏活塞11連勝
常規賽領先的雷霆就將連勝走勢延續至11場，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻入33分之下，以119:103擊敗底特律活塞，雷霆今季已贏到第64場。東岸領先的克里夫蘭騎士，就以124:105擊敗紐約人，與雷霆戰績仍差3場。另外，邁亞密熱火以124:103擊敗波士頓塞爾特人之後，球隊也錄得6連勝走勢。