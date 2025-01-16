NBA｜火箭大破金塊5連勝　湖人快艇主場齊報捷

目前在西岸排第2的侯斯頓火箭，作客去到丹佛，以128:108擊敗丹佛金塊，將球隊連勝走勢延至5場。至於受洛杉磯大火影響後，湖人及快艇周三（15日）齊齊主場出擊，並分別擊敗邁亞密熱火及布魯克林籃網，快艇更是創下球隊史上最大勝仗。

祖傑（Nikola Jokic）今場又因為右手發炎的問題而缺陣，還有艾朗哥頓（Aaron Gordon）受傷。火箭面對金塊除了開賽先落外，其餘時間就是一直領前，並在最多過24分之下，大勝金塊20分。火箭有5人取得雙位數得分，其中謝倫格連（Jalen Green）取得最多的34分，包括3分10投6中，而艾派倫辛根（Alperen Sengun）亦有20分、9個籃板及8次助功的演出。火箭贏波後，在西岸繼續排第2位，並且取得5連勝的走勢。