NBA｜火箭大破金塊5連勝　湖人快艇主場齊報捷

目前在西岸排第2的侯斯頓火箭，作客去到丹佛，以128:108擊敗丹佛金塊，將球隊連勝走勢延至5場。至於受洛杉磯大火影響後，湖人及快艇周三（15日）齊齊主場出擊，並分別擊敗邁亞密熱火及布魯克林籃網，快艇更是創下球隊史上最大勝仗。
祖傑（Nikola Jokic）今場又因為右手發炎的問題而缺陣，還有艾朗哥頓（Aaron Gordon）受傷。火箭面對金塊除了開賽先落外，其餘時間就是一直領前，並在最多過24分之下，大勝金塊20分。火箭有5人取得雙位數得分，其中謝倫格連（Jalen Green）取得最多的34分，包括3分10投6中，而艾派倫辛根（Alperen Sengun）亦有20分、9個籃板及8次助功的演出。火箭贏波後，在西岸繼續排第2位，並且取得5連勝的走勢。
至於兩支洛城球隊，同日在主場出師。湖人在6位球員，包括5名正選都取得雙位數得分之下，以117:108擊敗熱火。占美畢拿（Jimmy Butler）繼續被球隊罰停賽，他在早前與球隊高層會面再度當面提出要交易離開，而熱火縱有的希路（Tyler Herro）獨取最多的34分，不過仍然負於湖人。
籃網崩潰輸59分創快艇隊史最大勝仗
而快艇主場就非常輕鬆，作客的籃網在第2節開始就崩潰，全節命中率只有22.2%，僅取得14分。第3節籃網更似放棄比賽，全節僅獲16分，防守卻是如入無人之境，快艇第3節的命中率竟然達到78.9％，而籃網的科隆尼（Noah Clowney）在第4節早段被逐。結果快艇主場就大炒59分，並以126:67取勝，這是快艇球隊史上的最大勝仗。另外同日其他比賽，孟菲斯灰熊以129:115擊敗聖安東尼奧馬刺，而波士頓塞爾特人就輸97:110給多倫多速龍。