NBA｜火箭絕殺塞爾特人　熱火再罰畢拿停賽加時仍挫魔術

憑着亞曼湯臣（Amen Thompson）在最後0.7秒出手射入，侯斯頓火箭作客以114:112絕殺上屆總冠軍的波士頓塞爾特人。至於邁亞密熱火在宣布因為占美畢拿（Jimmy Butler）缺席訓練，故將第3度對他作停賽處分，而球隊在缺少這位主將下，在加時以125:119擊敗奧蘭多魔術。至於東岸領先的克里夫蘭騎士，就以110:91擊敗底特律活塞，結束球隊今季首次的3連敗。
上屆冠軍的塞爾特人，今屆常規賽雖然未及去年一直領前，然而球隊在東岸也一直保持第2的位置，而對手的火箭也在西岸排第2，今場是東西岸的「二哥」交火。兩隊全場有13次互換領先及8次打平，雙方領先分數也最多僅12分。在最後5.3秒的比賽，達譚（Jayson Tatum）再次為塞爾特人追平至112平手下，火箭最後一擊憑亞曼湯臣的2分起手射入，令火箭隊最終贏114:112。
迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）今場為火箭攻入36分，包括3分15投10中，而功臣的湯臣亦有33分的貢獻。至於塞爾特人，謝倫布朗（Jaylen Brown）取得最多的28分，然而達譚今場首節未能取分，最終他僅交出19分。雖然綠軍的投射命中比火箭高，不過火箭今場有92次起手，而塞爾特人僅80次，火箭也以些微較多的命中數擊敗綠軍。
騎士贏活塞終止連敗
另外，熱火今季第3次，也是一個月內的第3次罰畢拿停賽。熱火指控畢拿持續無視球隊的規則，在周五缺席球隊的訓練，而今次熱火未有公布停賽數，不過之前兩次分別停了7場及2場，今次表明不會少於5場。不過熱火在主場靠着希路（Tyler Herro ）交出30分、而艾迪巴約（Bam Adebayo）亦有26分貢獻下，帶領熱火以125:119擊敗魔術。
其他比賽，騎士在3連敗失去常規賽的領先位置後。終以110:91擊敗活塞，終止球隊今季最長的連敗。而紐約人連續兩場取得超過140分之下，主場以143:106擊敗孟菲斯灰熊。洛杉磯湖人就以112:107擊敗夏洛特黃蜂。