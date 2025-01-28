NBA｜火箭絕殺塞爾特人　熱火再罰畢拿停賽加時仍挫魔術

憑着亞曼湯臣（Amen Thompson）在最後0.7秒出手射入，侯斯頓火箭作客以114:112絕殺上屆總冠軍的波士頓塞爾特人。至於邁亞密熱火在宣布因為占美畢拿（Jimmy Butler）缺席訓練，故將第3度對他作停賽處分，而球隊在缺少這位主將下，在加時以125:119擊敗奧蘭多魔術。至於東岸領先的克里夫蘭騎士，就以110:91擊敗底特律活塞，結束球隊今季首次的3連敗。

上屆冠軍的塞爾特人，今屆常規賽雖然未及去年一直領前，然而球隊在東岸也一直保持第2的位置，而對手的火箭也在西岸排第2，今場是東西岸的「二哥」交火。兩隊全場有13次互換領先及8次打平，雙方領先分數也最多僅12分。在最後5.3秒的比賽，達譚（Jayson Tatum）再次為塞爾特人追平至112平手下，火箭最後一擊憑亞曼湯臣的2分起手射入，令火箭隊最終贏114:112。