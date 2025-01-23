NBA｜火箭1分擊退騎士　雷霆贏爵士再追平戰績

克里夫蘭騎士的常規賽領先位置，又再次被奧克拉荷馬城雷霆追平。騎士在作客侯斯頓火箭的比賽，在最後階後未能射入反超之下，以108:109不敵火箭。而雷霆在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）交出生涯最多的54分，協助球隊以123:114擊敗猶他爵士。

西岸第2的火箭，主場迎戰騎士。兩隊全場有10次的互換領先，騎士第2節末段一度被火箭打出一段13:0的比數反超兼拉開。但是火箭第4節初段有差不多7分鐘時間1分未得，被騎士以一段19:0的攻勢反超。在最後的1分鐘時間，艾派倫辛根（Alperen Sengun）先為火箭追至107平手，之後他獲的兩記罰球，並全部射入，令火箭再領先2分，騎士本來有機會再贏，最後2.8秒，加蘭特（Darius Garland）3罰中1，也是讓騎士隊不單無法追平，而是要輸108:109。