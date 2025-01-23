NBA｜火箭1分擊退騎士　雷霆贏爵士再追平戰績

克里夫蘭騎士的常規賽領先位置，又再次被奧克拉荷馬城雷霆追平。騎士在作客侯斯頓火箭的比賽，在最後階後未能射入反超之下，以108:109不敵火箭。而雷霆在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）交出生涯最多的54分，協助球隊以123:114擊敗猶他爵士。
西岸第2的火箭，主場迎戰騎士。兩隊全場有10次的互換領先，騎士第2節末段一度被火箭打出一段13:0的比數反超兼拉開。但是火箭第4節初段有差不多7分鐘時間1分未得，被騎士以一段19:0的攻勢反超。在最後的1分鐘時間，艾派倫辛根（Alperen Sengun）先為火箭追至107平手，之後他獲的兩記罰球，並全部射入，令火箭再領先2分，騎士本來有機會再贏，最後2.8秒，加蘭特（Darius Garland）3罰中1，也是讓騎士隊不單無法追平，而是要輸108:109。
火箭今場有6人得分上雙，不過僅雲維列特（Fred VanVleet）取得多過20分，有26分貢獻，他今場12次3分起手入7球。加蘭特今場雖然同樣都有26分，可是末段的3個罰球先「炒」2個，成為球隊輸波主因。騎士目前仍然在常規賽領先，以36勝7負排東岸榜首，不過與西岸雷霆戰績相同。
獨行俠1分不敵木狼
雷霆在另一邊廂主場迎戰西岸包尾的爵士，基爾謝奧斯阿歷山大個人交出54分，這是他個人職業生涯的新高，同時也是他生涯首次單場過50分，當中23分在上半場攻入。雷霆贏波後戰績與騎士再度相同，並在西岸榜首領先。同日的其他比賽，明尼蘇達木狼以115:114險勝達拉斯獨行俠，獨行俠今場仍缺少當錫（Luka Doncic）及基利湯臣（Klay Thompson）。