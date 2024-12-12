NBA｜火箭1分險勝勇士入NBA盃四強　鷹隊反勝紐約人

NBA盃的八強賽事，金州勇士作客以90:91不敵侯斯頓火箭。而阿特蘭大鷹隊在另一場比賽，就以108:100反勝紐約人晉級周末在拉斯維加斯舉行的四強。鷹隊四強對手是密爾沃基公鹿，而火箭就會對奧克拉荷馬城雷霆。

賽前今季兩次對賽，勇士都擊敗火箭。今場兩隊鬥得難分難解，兩隊全場10次平手及6次互換領先。然而火箭在第2節曾領先過14分，不過在第3節已被勇士追回。到進入第4節時，勇士拉開過7分的差距。不過勇士卻在最後的3分38秒僅取得1分，火箭卻轟下9分，當中包括謝倫格連（Jalen Green）最後的2個罰球，令火箭以91:90反勝。艾派倫辛根（Alperen Sengun）今場為火箭攻入26分及有11個籃板，至於勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）今場個人僅得19分，而隊友的古明加（Jonathan Kuminga）雖然有20分，不過今場他罰球6投僅2中，成為球隊的敗因之一。勇士在今仗的罰球只有9投4中，與火箭的10投9中有明顯差距。