NBA｜火箭1分險勝勇士入NBA盃四強　鷹隊反勝紐約人

NBA盃的八強賽事，金州勇士作客以90:91不敵侯斯頓火箭。而阿特蘭大鷹隊在另一場比賽，就以108:100反勝紐約人晉級周末在拉斯維加斯舉行的四強。鷹隊四強對手是密爾沃基公鹿，而火箭就會對奧克拉荷馬城雷霆。
賽前今季兩次對賽，勇士都擊敗火箭。今場兩隊鬥得難分難解，兩隊全場10次平手及6次互換領先。然而火箭在第2節曾領先過14分，不過在第3節已被勇士追回。到進入第4節時，勇士拉開過7分的差距。不過勇士卻在最後的3分38秒僅取得1分，火箭卻轟下9分，當中包括謝倫格連（Jalen Green）最後的2個罰球，令火箭以91:90反勝。艾派倫辛根（Alperen Sengun）今場為火箭攻入26分及有11個籃板，至於勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）今場個人僅得19分，而隊友的古明加（Jonathan Kuminga）雖然有20分，不過今場他罰球6投僅2中，成為球隊的敗因之一。勇士在今仗的罰球只有9投4中，與火箭的10投9中有明顯差距。
紐約人連續兩年八強止步
目前東岸第7的鷹隊，作客紐約人的比賽。主場的紐約人在上半場都處於領先位置，不過球隊僅是拉開過最多12分。在第3節出現比賽唯一的一次位置逆轉，泰爾楊格（Trae Young）在第3節餘5分43秒的3分起手命中，為鷹隊反超68:66，而之後的比賽就由鷹隊控制戰局，在最多拉開14分下，鷹隊以108:100贏波，打入四強。紐約人在上屆也於八強不敵公鹿被淘汰
楊格為鷹隊今場貢獻22分及11個籃板，迪安迪亨特（De'Andre Hunter）後備為球隊取得最多的24分，加上謝倫莊臣（Jalen Johnson）的21分，足以將正選5人取得雙位數得分的紐約人淘汰。鷹隊四強的對手是擊敗奧蘭多魔術晉級的公鹿。