NBA︱灰熊將士用命　大勝勇士追近場數2:3

NBA西岸四強，孟菲斯灰熊回到主場，在眾將齊心之下以134:95，大勝金州勇士，在系列賽場數追至落後2:3，避免提前遭到淘汰。

賽前落後場數1:3，灰熊今場再輸就將會被淘汰，雖然主力查莫拉特（Ja Morant）今仗又繼續養傷。但主場眾將今仗非常專注，球隊全場錄得12次的偷球，比勇士的3次多出3倍，也令勇士全場錄得22次的失誤，成為兩者的分野。灰熊今仗在沒有落後過的情況之下，在最多領先過55分之多，並以134:95的大比數，擊敗勇士，在總場數追至2:3，球隊下一仗會作客勇士。

灰熊今場有謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）、巴尼（Desmond Bane）及尤斯鍾斯（Tyus Jones）攻入最多的21分，相反勇士最高分就只有19分的基利湯臣（Klay Thompson），史堤芬居里（Stephen Curry）今仗只有14分，是他在今個系列賽中最低分的一仗。

「字母哥」入40分助公鹿險勝

東岸四強方面，密爾沃基公鹿與波士頓塞爾特人就打得激烈。塞爾特人在主場大多數時間領先之下，最終以107:110，僅3分不敵公鹿，被公鹿將場數領先至3:2，第6場比賽會輪到公鹿主場。公鹿主將安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今場攻入最高的40分及11個籃板。