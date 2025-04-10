NBA｜灰熊莫拉特挑戰底線　慶祝唔揸搶　升級掟手榴彈

孟菲斯灰熊球星查莫拉特（Ja Morant），似乎決心繼續挑戰NBA聯盟的容忍度。就在他因使用「手槍手勢」挑釁對手而被罰款75,000美元後，「渣哥」又在星期二（8日）的比賽中展現一個全新慶祝動作，不再揸槍，升級模仿「投擲手榴彈」。

這場比賽灰熊以124:100大勝夏洛特黃蜂，莫拉特攻入全場最高的28分。他在命中一記3分後，做出拉開手榴彈拉環、向觀眾席模擬丟出手榴彈，然後掩住耳朵等待爆炸的動作。