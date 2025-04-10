NBA｜灰熊莫拉特挑戰底線　慶祝唔揸搶　升級掟手榴彈

孟菲斯灰熊球星查莫拉特（Ja Morant），似乎決心繼續挑戰NBA聯盟的容忍度。就在他因使用「手槍手勢」挑釁對手而被罰款75,000美元後，「渣哥」又在星期二（8日）的比賽中展現一個全新慶祝動作，不再揸槍，升級模仿「投擲手榴彈」。
這場比賽灰熊以124:100大勝夏洛特黃蜂，莫拉特攻入全場最高的28分。他在命中一記3分後，做出拉開手榴彈拉環、向觀眾席模擬丟出手榴彈，然後掩住耳朵等待爆炸的動作。
Ja Morant with the new “grenade”celebration 😬 pic.twitter.com/Pd7IeUWD7C— Hoops (@HoopMixOnly) April 9, 2025
這個新動作距離NBA因其「手槍手勢」對他開罰不到一星期。莫拉特首次做出該動作是在上星期對陣金州勇士的比賽中，當場被吹技術犯規。儘管聯盟於翌日正式警告他不要再使用這挑釁手勢，但他懶理警告，在下一場比賽中再次做出該手勢兩次，結果遭NBA罰75,000美元。
NBA之所以對「手槍手勢」動作反應如此敏感，是因為摩蘭特過往已多次因槍枝相關爭議惹事。2023年，他曾因在兩段不同影片中展示真槍，被NBA禁賽2次。
NBA在上周的聲明中指出，莫拉特之所以被罰，是因為該動作「可能引起負面解讀」。目前尚未清楚聯盟是否會針對莫拉特最新的「手榴彈慶祝」動作採取處分。
作者：Chris Cwik
原文：Grizzlies star Ja Morant debuts new grenade celebration after being fined by NBA for gun taunt
原文刊登於 Yahoo 體育