NBA｜灰熊51分撕碎勇士創今季最大差距　居里全場僅得2分

孟菲斯灰熊創今季最大分差的賽事，他們在周四（19日）晚以144:93大勝有史堤芬居里（Stephen Curry）在陣的金州勇士，居里今場起手全失，僅憑罰球收獲2分。而唐斯（Karl-Anthony Towns）在回歸明尼蘇達的比賽，帶領紐約人擊敗舊東家的木狼。

有新加盟的舒洛達（Dennis Schroder）正選與居里的合作，不過勇士今場沒有甚麼好表現，全場沒有領先過之下，只有一直在沉淪。結果在最多輸過57分之下，勇士以93:144慘敗，創下今季最大敗仗之餘，居里也錄得尷尬的數據。這位4屆總冠軍球員，全場7次起手皆不中，當中6次是3分線外投，僅以2記罰球留下2分，勇士今場整體命中率也僅是35.3%。