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體育
2024-12-20 13:46:10

NBA｜灰熊51分撕碎勇士創今季最大差距　居里全場僅得2分

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灰熊144:93大炒勇士，創今季最大分差。(路透社)

灰熊144:93大炒勇士，創今季最大分差。(路透社)

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孟菲斯灰熊創今季最大分差的賽事，他們在周四（19日）晚以144:93大勝有史堤芬居里（Stephen Curry）在陣的金州勇士，居里今場起手全失，僅憑罰球收獲2分。而唐斯（Karl-Anthony Towns）在回歸明尼蘇達的比賽，帶領紐約人擊敗舊東家的木狼。

有新加盟的舒洛達（Dennis Schroder）正選與居里的合作，不過勇士今場沒有甚麼好表現，全場沒有領先過之下，只有一直在沉淪。結果在最多輸過57分之下，勇士以93:144慘敗，創下今季最大敗仗之餘，居里也錄得尷尬的數據。這位4屆總冠軍球員，全場7次起手皆不中，當中6次是3分線外投，僅以2記罰球留下2分，勇士今場整體命中率也僅是35.3%。

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灰熊144:93擊敗勇士。(美聯社) 灰熊144:93擊敗勇士。(美聯社) 灰熊144:93擊敗勇士。(美聯社) 灰熊144:93擊敗勇士。(美聯社) 灰熊144:93擊敗勇士。(美聯社) 灰熊144:93擊敗勇士。(美聯社)

灰熊今場就表現生猛，全場射入27個3分球，是球隊歷史紀錄。後備的艾達馬（Santi Aldama）今場取得最多的21分及14個籃板，而灰熊全隊有6人取得雙位數得分，而全部12位上陣球員都有分數，最低也有5分。贏波的灰熊目前在西岸排次席，勇士就3連敗跌至第10。

唐斯領紐約人挫木狼

至於唐斯首次返回明尼蘇達上演大報復。這位曾是木狼忠臣的中鋒，今季交易到紐約人。他今場個人獨取全場最多的32分，並摘下20個籃板，帶領紐約人以133:107大勝木狼。NBA盃落敗的奧克拉荷馬城雷霆卻又贏波而回，球隊以105:99擊敗奧蘭多魔術，在西岸繼續領先。上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，就以108:117，主場不敵芝加哥公牛。

紐約人以133:107擊敗木狼。(美聯社) 紐約人以133:107擊敗木狼。(美聯社) 紐約人以133:107擊敗木狼。(美聯社) 紐約人以133:107擊敗木狼。(美聯社) 唐斯重回明尼蘇達，協調紐約人大勝木狼。(美聯社)

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