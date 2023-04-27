NBA︱熱火加時2分險勝公鹿　再造黑八奇蹟

常規賽總冠軍密爾沃基公鹿首圈出局。在今季常規賽贏了58的公鹿，在季後賽卻只錄得1勝，球隊在東岸首圈的第5場，在加時以126:128不敵8號種子的邁亞密熱火，讓熱火創出「黑八奇蹟」。

占美畢拿（Jimmy Butler）無疑是熱火在系列賽的重要功臣，上仗他個人獨取56分，創下個人季後賽單仗最高得分，而他今仗亦為熱火取得全場最多的42分。其中他在第4節餘下2分鐘，為熱火射入3分追平至111:111，雖然公鹿多次試圖拉開比數，可是到最後0.1秒，畢拿再次挺身而出，籃底接應隊友加比雲森特（Gabe Vincent）的助功上籃，令熱火在第4節追平比數118:118，需要進入加時。熱火在加時取得優勢，並得以128:126擊敗公鹿，贏下第5場，並以場數4:1將頭號種子淘汰，創造「黑八奇蹟」。