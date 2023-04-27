NBA︱熱火加時2分險勝公鹿　再造黑八奇蹟

常規賽總冠軍密爾沃基公鹿首圈出局。在今季常規賽贏了58的公鹿，在季後賽卻只錄得1勝，球隊在東岸首圈的第5場，在加時以126:128不敵8號種子的邁亞密熱火，讓熱火創出「黑八奇蹟」。
占美畢拿（Jimmy Butler）無疑是熱火在系列賽的重要功臣，上仗他個人獨取56分，創下個人季後賽單仗最高得分，而他今仗亦為熱火取得全場最多的42分。其中他在第4節餘下2分鐘，為熱火射入3分追平至111:111，雖然公鹿多次試圖拉開比數，可是到最後0.1秒，畢拿再次挺身而出，籃底接應隊友加比雲森特（Gabe Vincent）的助功上籃，令熱火在第4節追平比數118:118，需要進入加時。熱火在加時取得優勢，並得以128:126擊敗公鹿，贏下第5場，並以場數4:1將頭號種子淘汰，創造「黑八奇蹟」。
除了畢拿的42分，熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo）與雲森特亦分別有20及22分的貢獻，當中艾迪巴約更有10個籃板及10次助攻的「三雙」，至於勒夫（Kevin Love）亦有15分及12個籃板。「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今仗為公鹿取得38分及20個籃板的數據，然而球隊還是不敵熱火出局，然而公鹿第4節表現欠佳，該節球隊25次起手僅得5次中，全節就只有16分，成為球隊出局的伏筆。
紐約人贏騎士東岸四強鬥熱火
對上一次的「黑八奇蹟」已是2012年的季後賽，費城76人擊敗頭號種子球隊的芝加哥公牛。當時公鹿的賀列迪（Jrue Holiday）正效力76人。熱火晉級後，東岸四強會對紐約人。
同日其他比賽，紐約人以106:95擊敗克里夫蘭騎士，場數贏4:1晉級，而西岸的洛杉磯湖人就以99:116不敵孟菲斯灰熊，場數湖人領先3:2，而金州勇士以123:116擊敗薩克拉門托帝王，場數反先3:2。.