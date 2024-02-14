NBA｜熱火缺畢拿照贏公鹿　塞爾特人擊敗籃網五連勝（附比賽精華）

缺少占美畢拿（Jimmy Butler）及羅斯亞（Terry Rozier）等主力，仍然無阻邁亞密熱火在作客擊敗頹勢的密爾沃基公鹿，一方面繼續追趕季後賽席位，同時亦讓公鹿在東岸前列的位置繼續下滑。至於東岸「一哥」的波士頓塞爾特人，就擊敗布魯克林籃網，取得5連勝。 在畢拿、羅斯亞及祖殊李察遜（Josh Richardson）3人缺陣之下，熱火要展開跨明星賽期間的連續6場作客。首場先作客密爾沃基，然而主場的公鹿卻全無反撲之力，在全場落後之下，最多被熱火拉開31分，最終熱火以123:97擊敗公鹿，在易帥後近10場只得4勝。熱火今場6人得分上雙，當中包括20歲的二年生尼高拉域（Nikola Jovic），這位塞爾維亞球手今場取得全場最多的24分，也創個人在職業生涯的最高得分。至於艾迪巴約（Bam Adebayo）就有「三雙」演出，取得16分、12個籃板及11次助攻。

至於聯盟領先的塞爾特人，就繼續拉開領先的優勢。他們作客紐約，以118:110擊敗布魯克林籃網。塞爾特人主力的達譚（Jayson Tatum）繼續強悍，全場攻入41分及取得14個籃板，而球隊的5名正選其實都有雙位數的得分，包括賀列迪（Jrue Holiday）的14分及12次助攻，讓綠軍在連續兩場的對壘中，先來下馬威，兩隊之後一日會改到波士頓再戰。