NBA｜熱火缺畢拿雙加時不敵帝王　灰熊輕取殘陣獨行俠

邁亞密熱火將當家球星的占美畢拿（Jimmy Butler）罰停賽，不過球隊缺少畢拿之下面對薩克拉門托帝王，在兩次加時下以118:123不敵對手。而達拉斯獨行俠在兩位主力的當錫（Luka Doncic）及艾榮（Kyrie Irving）都因傷缺陣下，以104:119不敵孟菲斯灰熊。
畢拿因為在對印第安納溜馬的賽後，表態要求離隊，被熱火方面罰停賽，並開始尋找適合的交易。在缺少畢拿之下，熱火已慘敗給猶他爵士。熱火今季曾主場1分不敵帝王，而來到加州首府，兩隊上半場也難分高下，直到第3節的中段，熱火曾將比分拉開，在第4節初段更領先過17分。然而之後熱火在4分鐘內就僅得5分，相反帝王連取15分收窄分差，並在最後51秒由沙邦尼斯（Domantas Sabonis）兩個罰球，追至102平手。
在兩隊未能分勝負下，比賽進入加時。第1次加時熱火還是取得優勢，但拉開過4分後又被追平，雙方再打成112平手，要進入第2次加時。迪羅辛（DeMar DeRozan）在第2次加時交出9分之下，協助帝王以123:118擊敗熱火，同時也令球隊取得5連勝。迪羅辛今場共為帝王取得30分，沙邦尼斯就有21分、18個籃板及11次助攻的貢獻。
太陽挫76人比爾罕有任後備
至於獨行俠在球隊隊兩大王牌當錫與艾榮因傷缺陣之下，由基利湯臣（Klay Thompson）獨挑大樑。獨行俠作客去到孟菲斯。雖然上半場一度領先過12分，不過及後無以為繼，以104:119不敵灰熊。謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）今場為灰熊取得35分、13個籃板及5次助攻。同日其他的比賽，鳳凰城太陽的比爾（Bradley Beal）雖然9年來首次擔任後備，不過他仍貢獻最多的25分，協助太陽以109:99擊敗費城76人。明尼蘇達木狼就主場以108:106擊敗洛杉磯快艇，而紐約人在唐斯（Karl-Anthony Towns）受傷缺席下，以94:103不敵奧蘭多魔術。