NBA｜熱火缺畢拿雙加時不敵帝王　灰熊輕取殘陣獨行俠

邁亞密熱火將當家球星的占美畢拿（Jimmy Butler）罰停賽，不過球隊缺少畢拿之下面對薩克拉門托帝王，在兩次加時下以118:123不敵對手。而達拉斯獨行俠在兩位主力的當錫（Luka Doncic）及艾榮（Kyrie Irving）都因傷缺陣下，以104:119不敵孟菲斯灰熊。

畢拿因為在對印第安納溜馬的賽後，表態要求離隊，被熱火方面罰停賽，並開始尋找適合的交易。在缺少畢拿之下，熱火已慘敗給猶他爵士。熱火今季曾主場1分不敵帝王，而來到加州首府，兩隊上半場也難分高下，直到第3節的中段，熱火曾將比分拉開，在第4節初段更領先過17分。然而之後熱火在4分鐘內就僅得5分，相反帝王連取15分收窄分差，並在最後51秒由沙邦尼斯（Domantas Sabonis）兩個罰球，追至102平手。