NBA名人堂球員韋迪（Dwyane Wade）於剛過去的周日，獲得熱火隊致敬，在主場館Kaseya中心外揭幕了他的雕像。這種致敬方式，可以說是職業體育球隊向傳奇人物表達最高敬意的方式。 韋迪本應對這壯觀場面應該感到驚喜，因為這尊雕像可將球迷在熱火隊主場外欣賞，懷念這名隊史最偉大的球員之一，但因雕像相似度而成為網上熱話。

這尊雕像將2009年3月9日的經典時刻永久定格，韋迪在那場對公牛隊的比賽，在兩次加時階段射入致勝一球，然後站在記分台上宣告：「This is my house」儘管熱火為韋迪鑄像的時間充滿心思，但雕像揭幕後，許多人認為這座銅像並不似這名NBA明星，連韋迪本人也自嘲︰「他是誰？（Who is that guy?）」 由於韋迪雕像與真人不相似，引發網民回帶葡萄牙足球巨星C朗拿度在家鄉馬德拉機場揭幕的銅像，C朗銅像最終被換成另一座更貼近C朗真實模樣的雕像。 熱火高掛韋迪3號球衣 無論雕像的外觀如何，韋迪無疑值得此等榮耀。他職業生涯的16個賽季，首15個賽季為熱火隊效力，場均22.7分、5.4次助攻和4.7個籃板，共出賽948場常規賽。他贏得3次NBA冠軍，其中兩次是與勒邦占士（LeBron James）和保殊（Chris Bosh）組成「三巨頭」時期，並在2008年奧運會贏得金牌。在職業生涯中，韋迪13次入選明星賽，並在2008-09賽季以場均30.2分成為得分王。熱火隊在2020年退役了他的3號球衣，他亦在2023年入選籃球名人堂。

Dwyane Wade watches the Miami Heat unveil his statue: “this is out of body, y’all.” pic.twitter.com/SbhRTDoD27 — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 27, 2024