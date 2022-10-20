NBA｜熱火108:116不敵公牛 錫安威廉臣帶領塘鵝大勝籃網

東岸兩支列強新球季首戰齊在主場落敗，上季常規賽東岸「一哥」熱火，負予公牛108:116，而籃網以108:130不敵有「怪物」威廉臣強勢復出的塘鵝。



熱火開季首場便遭遇不測，首節一度領先公牛，但半場完結時已被追平，並在第3節被公牛的迪羅辛（DeMar DeRozan）獨取19分後，差距拉開，就算末節一度追到僅有4分差距，但迪羅辛與尼高拉維斯域（Nikola Vučević）聯手發力，最後以8分之差落敗。

熱火其實發揮不俗，陣中3人得分超過20分，占美畢拿（Jimmy Butler）個人靠著16罰14中獲得24分8籃板3助攻，甫簽下破億美元合約的第六人希路（Tyler Herro）則是正選上陣，得到23分6籃板，史特魯斯（Max Strus）22分7籃板，艾迪巴約（Bam Adebayo）12分9籃板2助攻，但15投僅5中。