NBA｜熱火108:116不敵公牛 錫安威廉臣帶領塘鵝大勝籃網

東岸兩支列強新球季首戰齊在主場落敗，上季常規賽東岸「一哥」熱火，負予公牛108:116，而籃網以108:130不敵有「怪物」威廉臣強勢復出的塘鵝。
熱火開季首場便遭遇不測，首節一度領先公牛，但半場完結時已被追平，並在第3節被公牛的迪羅辛（DeMar DeRozan）獨取19分後，差距拉開，就算末節一度追到僅有4分差距，但迪羅辛與尼高拉維斯域（Nikola Vučević）聯手發力，最後以8分之差落敗。
熱火其實發揮不俗，陣中3人得分超過20分，占美畢拿（Jimmy Butler）個人靠著16罰14中獲得24分8籃板3助攻，甫簽下破億美元合約的第六人希路（Tyler Herro）則是正選上陣，得到23分6籃板，史特魯斯（Max Strus）22分7籃板，艾迪巴約（Bam Adebayo）12分9籃板2助攻，但15投僅5中。
另一邊廂，籃網有今年2月從76人過檔的賓西蒙斯（Ben Simmons），終於傷癒可與杜蘭特（Kevin Durant）及艾榮（Kyrie Irving）合組三巨頭，但對手塘鵝也有養傷1年的威廉臣（Zion Williamson）復出披甲。
一開賽，客隊竟已佔盡上風，大幅拋離主場的籃網，儘管第2節時，杜蘭特曾獨取15分，替籃網拉近差距，但第3節再度失守，在比賽中最多曾落後至26分，也令比賽提早進入垃圾時間。
塘鵝最終大勝22分，英格林貢獻了全隊最高的28分，而威廉臣也宣告強勢回歸，全場22射11中，攻入25分再加9個籃板、3次助攻及4次偷球，麥高林也有21分進帳。籃網方面，得KD發揮對辦，獲全場最高的32分，可惜獨力難支，皆因新拍檔班施蒙斯完全失準，落場打了23分鐘，竟只3射2中得4分，而且5犯在身，艾榮也只斬獲15分。