NBA｜爵士教練哈迪今季聯盟戰績最差　仍獲6年長約

到底爵士睇到哈迪有咩勝人之處呢？

根據ESPN名記Shams Charania報道，哈迪的新合約為期六年，將他留在猶他直至2030-31賽季結束。

猶他爵士剛以全聯盟最差戰績收官，全季得17勝65負，但球隊決定續約主教練哈迪（Will Hardy），宣布與對方簽下一份長約。

NBA同足球一樣，炒教練容易過食生菜，哪怕你係大名氣教頭，只要成績不似預期，一樣聞到魷魚香。

「Will是一名出色的教師、溝通者與夥伴，」爵士總經理Justin Zanik表示，「他對球員個人發展和整體團隊進步都投注大量心力。我認為聯盟中沒幾位教練能像他一樣對球隊這麼投入。他讓球員對自己的成長充滿信心，並願意主動承擔責任。」

哈迪在與球員的關係方面獲得高度評價。季末時，中鋒獲加基士拿（Walker Kessler）曾公開支持他，稱讚哈迪智慧出眾且「真心關心身邊的人，甚至會在場外主動關心球員狀況」。

曾任職5季馬刺助教

哈迪曾在聖安東尼奧馬刺擔任五個賽季的助教，之後在2021-22賽季前加入波士頓塞爾特人教練團。僅一季後爵士便火速邀請他擔任主帥。

他自2022-23賽季起執教爵士，至今三季累積戰績為85勝161負，勝率為.346。

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