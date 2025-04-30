NBA｜父親賽後挑釁「字母哥」　溜馬功臣夏利貝頓承認不妥

印第安納溜馬連續兩年在季後賽，將密爾沃基公鹿淘汰。在加時賽後，公鹿主將的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）與溜馬今場功臣的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）父親發生爭執，安迪杜甘普指責夏利貝頓的父親挑釁，而夏利貝頓表示自己也不認同父親的行為。 溜馬在第5場加時擊敗公鹿，以場數4:1過關，不過賽後取得「三雙」的安迪杜甘普被拍到與夏利貝頓的父親衝突。從影片上見到，夏利貝頓的父親拿着溜馬的毛巾向字母哥挑釁，雖然字母哥沒有出手，但之後再與夏利貝頓的父親頭碰頭了一會，事後雙方被分隔開。字母哥之後接受媒體的訪問回應事件：「我相信贏波後是需要謙虛。很多人會走出來說，不時啦，當你贏了，你就可以說甚麼，又或者可以任意對其他人不敬，但我不同意。」

Giannis holding himself back from tossing this dude 300 feet pic.twitter.com/cQiJRqyB5B — 𐌌ax (@0xMaxwel1) April 30, 2025

他再說：「輸了比賽，情緒會就高漲。然後有個球迷，我最初以為是球迷啦，不過之後才知道是泰利斯（夏利貝頓）父親。我本身很喜歡泰利斯，我認為他是個很好的競爭者。他的父親走落球場，向我展示他兒子的毛巾。然後說：『這就是我們做的，我們做到了！』我覺得這是很不尊重。」安迪杜甘普表示，自己事後有與夏利貝頓單獨傾談，並指大家關係很好。

夏利貝頓父親致歉 夏利貝頓就表示，自己並不知道事件，但同意自己父親行為過火：「我不同意他（父親）在那裡做的事。籃球就歸籃球，一切就留在球場了斷。我認為他是太過興奮，看到自己兒子成為贏波關鍵，然後衝出了球場。不過我們之後有談論過。」他再說：「他只需要讓我去打球，然後留在那邊，等我過去慶祝。不過比賽就是太過激動，我有跟他說，也跟基安尼斯（安迪杜甘普）就了，我不認同爸爸那時候的說話。」 夏利貝頓父親也在社交媒體為事件致歉：「我真誠地向基安尼斯、密爾沃基公鹿以及溜馬的團隊，就我在今晚比賽之後的事道歉。這對於我們的運動、我禿子都不是一個很好的反應，而我不會再做出這種錯誤。」