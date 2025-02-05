NBA｜獨行俠不敵76人世紀交易後兩連敗　湖人打吡戰挫快艇

進行完世紀交易的達拉斯獨行俠，仍未能敲響勝鼓，在安比（Joel Embiid）復出兼取得「三雙」之下，獨行俠以116:118不敵費城76人。而被獨行俠換走的當錫（Luka Doncic）就現身洛杉磯在洛城打吡與球迷見面，不過他仍未上陣，湖人就作客以122:97擊敗快艇，在打吡戰中贏回一仗。另外東岸大戰，克里夫蘭騎士就以105:112不敵波士頓塞爾特人。

安東尼戴維斯（Anthony Davis）早已向獨行俠報到，然而今場他仍然因為腹部肌肉受傷而缺陣。主場的76人，今場有安比在一個月來首次的上陣，今場他個人取得29分、11個籃板及10次的助攻，也是他今季首次打出「三雙」的成績。兩隊今場其實有13次的互換領先，雙方從未將比數拉開過8分以上，艾榮（Kyrie Irving）雖然在最後32秒封了安比的一次上籃，可是之後仍被76人搶回籃板，由安比將比數再一次反先，之後安比再投入罰球，結果讓76人以118:116險勝。