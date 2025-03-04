NBA｜獨行俠交易當錫後下季季票加價8% 　球迷眼火爆︰管理層厚顏無恥

將當錫（Luka Dončić）交易至洛杉磯湖人一個月後，達拉斯獨行俠正式通知季票持有者，下季票價加價。獨行俠將這次票價調整稱為「門票價格調整」，根據當地報道，整體平均漲幅達8.61%。
「達拉斯獨行俠致力於提供NBA最佳的現場觀賽體驗」獨行俠在聲明中表示︰「作為這一承諾的一部分，2025-26賽季的票價調整，將反映我們對球隊及球迷互動的持續投資。」
獨行俠指在交易當錫之前，他們已經進行數月的數據分析與研究。這次調整旨在更準確地反映座位價值，特別是場邊的搶手區域，並透過會員福利，與場內娛樂升級球迷體驗。此外票價調整亦參考了二手市場的售價。據獨行俠表示，全季票持有者相較於二手市場價格可慳15%至23%。
然而，在當錫被交易後，有球迷取消了季票，球隊據報允許退費，並曾對持票者表示：「2025-26賽季的季票價格尚未確定。」自當錫交易以來，獨行俠戰績為6勝6負。
於這次加價，獨行俠球迷非常不滿，一名被上調12.5%票價的球迷在社交媒體上寫道：「管理層厚顏無恥，讓球迷群體失去靈魂，然後再趁機剝削，簡直噁心。」另一人則表示：「我從未見過比這更具自毀性的公關災難。」
不少球迷對於球隊所謂的「對球隊和球迷互動的投資」尤為憤怒。「你知道甚麼才真正能提升球迷互動嗎？」一名球迷寫道，「讓世界前四的球員留在隊內。」嗯……我很好奇獨行俠該如何提升球迷互動……真是個謎。」另一名球迷諷刺道。
球迷呼籲取消自動續訂季票
此外，一些球迷抱怨自己未能在票價上調公告發布前，取消自動續訂。你最好檢查一下你的獨行俠帳戶是否設定為自動續訂，」一名球迷提醒道。這是獨行俠在兩年內第二次票價上調。自古賓（Mark Cuban）將球隊出售給Miriam Adelson及Patrick Dumont後，去年不少門票價格已上調超過10%。
原文：Mavericks raise ticket prices after Luka Dončić trade, citing 'ongoing investments in the team'
原文刊登於 Yahoo 體育