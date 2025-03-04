NBA｜獨行俠交易當錫後下季季票加價8% 　球迷眼火爆︰管理層厚顏無恥

「達拉斯獨行俠致力於提供NBA最佳的現場觀賽體驗」獨行俠在聲明中表示︰「作為這一承諾的一部分，2025-26賽季的票價調整，將反映我們對球隊及球迷互動的持續投資。」

獨行俠指在交易當錫之前，他們已經進行數月的數據分析與研究。這次調整旨在更準確地反映座位價值，特別是場邊的搶手區域，並透過會員福利，與場內娛樂升級球迷體驗。此外票價調整亦參考了二手市場的售價。據獨行俠表示，全季票持有者相較於二手市場價格可慳15%至23%。

然而，在當錫被交易後，有球迷取消了季票，球隊據報允許退費，並曾對持票者表示：「2025-26賽季的季票價格尚未確定。」自當錫交易以來，獨行俠戰績為6勝6負。

於這次加價，獨行俠球迷非常不滿，一名被上調12.5%票價的球迷在社交媒體上寫道：「管理層厚顏無恥，讓球迷群體失去靈魂，然後再趁機剝削，簡直噁心。」另一人則表示：「我從未見過比這更具自毀性的公關災難。」