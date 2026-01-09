NBA｜獨行俠作客2分不敵爵士　公牛球場漏水延期

猶他爵士終結5連敗，球隊主場在麥簡倫（Lauri Markkanen）轟入33分之下，以116:114險勝達拉斯獨行俠。同日原定4場的比賽，不過芝加哥公牛主場對邁亞密熱火的比賽，因為公牛主場出現滲漏，比賽被迫延期。

擁有新秀狀元法拉格（Cooper Flagg）的獨行俠，今場有「AD」安東尼戴維斯（Anthony Davis）及基利湯臣（Klay Thompson）壓陣。不過面對之前連輸5場的爵士，首節就被主隊領先。爵士在第2節拉開過最多的14分後，被獨行俠慢慢追回，第3節獨行俠在麥斯基士堤（Max Christie）及安東尼戴維斯力追下，進入第4節前反先89:88。第4節末段獨行俠曾領先過7分，不過之後爵士以一段12:0攻勢反超獨行俠之後未能再追回落差，以114:116落敗。獨行俠以14勝24負在西岸排11，落後第10的孟菲斯灰熊2.5場，而爵士就以13胯24負排西岸13。