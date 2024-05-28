NBA｜獨行俠叫糊 明晨要「橫掃」木狼

雙核艾榮與當錫各轟33分，助獨行俠在NBA季後賽西岸決賽主場以116比107大勝木狼，將總場數拉開至3比0。翻查歷史，從未有球隊能從場數落後0比3中反敗為勝，因此香港時間明晨的第4回合續在達拉斯上演，木狼只得首席球星「蟻人」艾華士苦撐下，或會面臨被「橫掃」出局的惡運。(NOW 641台5月29日08:30開賽)
木狼繼第2回合在一度領先18分下反勝為敗，剛戰又在關鍵時刻失陷，在完場前5分鐘仍領先104比102下，尾段卻被對手打出一段14比3致敗。主隊艾榮今場末節拿下14分，全場攻入33分；拍檔當錫亦打下33分7籃板5助攻。相反木狼卻只得「蟻人」交出26分9籃板9助攻，而另一主力唐斯卻只能拿下14分，並且在三分球8射0中，在主力組合對抗中處下風，成為了木狼敗走的關鍵。
獨行俠首席球星當錫賽後說：「我們只想要多贏一場，一切未結束，對方是一支神奇球隊，我們必須完成工作，爭取休息。」隊友PJ華盛頓繼續成為雙核以外的有力得分點，全場攻入16分。
艾華士未絕望
在德國名將魯域斯基現場打氣下，獨行俠正力爭自2011年後再闖總決賽。雖然木狼形勢惡劣，但「蟻人」艾華士仍未放棄：「我不會想是世界末日，永遠正面，永遠開心，努力爭取每場勝利吧！」