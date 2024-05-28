NBA｜獨行俠叫糊 明晨要「橫掃」木狼

雙核艾榮與當錫各轟33分，助獨行俠在NBA季後賽西岸決賽主場以116比107大勝木狼，將總場數拉開至3比0。翻查歷史，從未有球隊能從場數落後0比3中反敗為勝，因此香港時間明晨的第4回合續在達拉斯上演，木狼只得首席球星「蟻人」艾華士苦撐下，或會面臨被「橫掃」出局的惡運。(NOW 641台5月29日08:30開賽)

木狼繼第2回合在一度領先18分下反勝為敗，剛戰又在關鍵時刻失陷，在完場前5分鐘仍領先104比102下，尾段卻被對手打出一段14比3致敗。主隊艾榮今場末節拿下14分，全場攻入33分；拍檔當錫亦打下33分7籃板5助攻。相反木狼卻只得「蟻人」交出26分9籃板9助攻，而另一主力唐斯卻只能拿下14分，並且在三分球8射0中，在主力組合對抗中處下風，成為了木狼敗走的關鍵。