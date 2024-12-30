NBA｜獨行俠太陽「開拖」3人罰停賽　熱火火箭又爆衝突

NBA的年末檔期卻出現多場火爆場面，繼達拉斯獨行俠與鳳凰城太陽在上周五（27日）的比賽引發衝突後。周日（29日）邁亞密熱火與侯斯頓火箭也發生球員衝突，當中6人被逐。其中獨行俠與太陽有3名球員需要罰停賽。

NBA公布，獨行俠的拿治馬素爾（Naji Marshall）需要罰停賽停薪4場，而被他打中的太陽中鋒紐傑（Jusuf Nurkic）也要罰停賽停薪3場，獨行俠的PJ華盛頓（P.J. Washington）亦被指令場上的爭議升級，而被罰停賽停薪1場。事緣在上周五，太陽在主場對獨行俠，在第節初段太陽的紐傑上籃，撞低了防守的獨行俠球員，馬素爾隨即上前，並向紐傑臉部揮拳。而華盛頓被指雙方職球員嘗試降溫情況下，華盛頓卻推低紐傑。3人之後都因為技術犯規趕離場，據報之後馬素爾仍在更衣室通道與紐傑衝突。