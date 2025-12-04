NBA｜獨行俠挫熱火今季首次3連勝　公鹿贏活塞「字母哥」早段傷出

今季獲得了狀元籤的獨行俠，雖然獲得法拉格的加盟，但是球隊賽前戰績7勝15負。主場面對着熱火，首節還是由作客的熱火取得領先，然而第2節獨行俠賴恩南赫特（Ryan Nembhard）取得11分，獨行俠這一節就取得36分，更是一度帶開至11分的距離，半場獨行俠反先64:54。之後的比賽獨行俠維持優勢，最終以118:108勝出。獨行俠5名正選及2名後備都取得雙位數得分，當中狀元法拉格有22分，安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦有17分及17個籃板，而賴恩南赫特就以15分及13次助攻，基利湯臣（Klay Thompson）亦有17分。獨行俠贏波後，是球隊今個賽季首次3連勝，在西岸排第12。

新秀狀元的法拉格（Cooper Flagg）交出22分之下，達拉斯獨行俠以118:108擊敗邁亞密熱火，今個賽季首次取得3連勝的戰績。至於密爾沃基公鹿，在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）早段受傷換出下，仍以113:109贏底特律活塞。

東岸的公鹿主場對活塞，今場開賽3分鐘就有安迪杜甘普受傷換出，「字母哥」今場就只從罰球取得2分，不過在隊友奇雲波特（Kevin Porter Jr.）攻入26分以及路連斯（Ryan Rollins）的22分，球隊以113:109勝出。公鹿以10勝13負排東岸第10位。

火箭大勝帝王

其餘的比賽，侯斯頓火箭以121:95大勝薩克拉門托帝王，波特蘭拓荒者122:110贏克里夫蘭騎士，丹佛金塊135:120挫印第安納溜馬，聖安東尼奧馬刺114:112贏奧蘭多魔術，洛杉磯快艇作客115:92擊敗阿特蘭大鷹隊，紐約人119:104贏夏洛特黃蜂，布魯克林籃網作客挫芝加哥公牛113:103。