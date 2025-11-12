NBA｜獨行俠炒總經理歷高哈利遜　公開信隻字不提當錫

NBA｜獨行俠炒老闆Patrick Dumont（中）炒總經理歷高哈利遜（Nico Harrison） 公開信隻字不提當錫

NBA球隊達拉斯獨行俠老闆Patrick Dumont發表公開信，講解球隊解僱總經理歷高哈利遜（Nico Harrison）的決定。 Dumont 與賭業大亨金沙的Adelson家族，於2023年正式成為獨行俠的大股東，接替前老闆古賓（Mark Cuban）的位置。 Dumont 在信件開首回顧球隊於2024賽季的輝煌成就。當時獨行俠闖入NBA總決賽，最終敗給冠軍波士頓塞爾特人。而那次神奇之旅，讓球迷對球隊寄予厚望。 獨行俠老闆︰採取行動是我的責任 然而，這份成功並未延續至新賽季。球隊在上季僅止步於附加賽階段，無緣季後賽。本季再度開局低迷，成為西岸包尾球隊，加上球迷強烈要求管理層負責， Dumont 認為是時候作出改變。Dumont 在信中寫道：「當結果未達預期時，採取行動是我的責任。我已作出決定，與總經理哈里遜分道揚鑣。」

周一晚，當獨行俠主場迎戰密爾沃基公鹿時，全場球迷齊聲高呼「Fire Nico」，要求管理層行動。 公開信之中，有一個人名竟然隻字不提，就是前獨行俠巨星當錫（Luka Doncic），只寫「深知過去這幾個月的困難時期，對大家造成了深遠影響」含糊帶過。今年二月，球隊曾將當錫交易至洛杉磯湖人，換來安東尼戴維斯、麥斯基士堤（Max Christie）以及2029年首輪選秀權。 AD本季場均攻下20.8分、10.2個籃板及2.2次助攻，投籃命中率達52%，表現仍屬穩定，但健康問題依然困擾他。開季至今僅上陣5場，比賽後段因小腿傷勢再次缺陣。自交易以來，他只為獨行俠出戰13場。

另一方面，當錫在湖人表現驚人。本季雖只打7場比賽，但他目前以場均37.1分、9.4個籃板及9.1次助攻的成績領跑全聯盟得分榜。 Dumont 強調，球季仍有時間改變現況，並重申球隊的最終目標始終如一，就是爭取勝利與冠軍榮耀，呼籲球迷繼續支持球隊。 如果你係獨行俠球迷，睇完呢封公開信，會唔會收貨？ 原文刊登於 Yahoo 體育