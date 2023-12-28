NBA｜獨行俠獲金沙賭場家族注資　仍以3分遭騎士反勝（附比賽精華）

達拉斯獨行俠的老闆古賓（Mark Cuban），在賽前2個多小時，公布獲得NBA的批准，將部份的股權售賣予美國金沙賭場的家族成員。可是球隊在主場迎戰克里夫蘭騎士，仍在領先大多數時間下，以3分不敵對手。
NBA在周三（27日）批准獨行俠向拉斯維加斯金沙集團的家族擁有人，米麗安阿爾德森（Miriam Adelson）及其女婿杜蒙（Patrick Dumont）等人出售部份的股權，據美國ESPN報道，有關的交易達40億美元。古賓表示：「除了我銀行戶口外，沒有其他的改變。」然而獨行俠在主場迎戰騎士，卻在領先下遭反勝。
獨行俠在首節中段已經拉開比數，上半場更一度領先過20分。不過騎士下半場逐步收窄差距，到比賽的最後2分鐘更憑利華特（Caris LeVert）的3分反先，之後騎士保住領先優勢完場，以113:110擊敗騎士。
獨行俠下半場命中率低下
利華特今場攻入29分，是騎士最多的一員，他今場攻入6個的3分球，包括騎士反勝的一球。隊友查列特艾倫（Jarrett Allen）表現也不弱，全場取得24分及23個籃板，協助球隊反勝。獨行俠的當錫（Luka Doncic）今場其實都有39分的進帳，只是除他以外的隊友都表現低迷，下半場球隊只得41分，命中率只得37.2%。