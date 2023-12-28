NBA｜獨行俠獲金沙賭場家族注資　仍以3分遭騎士反勝（附比賽精華）

達拉斯獨行俠的老闆古賓（Mark Cuban），在賽前2個多小時，公布獲得NBA的批准，將部份的股權售賣予美國金沙賭場的家族成員。可是球隊在主場迎戰克里夫蘭騎士，仍在領先大多數時間下，以3分不敵對手。

NBA在周三（27日）批准獨行俠向拉斯維加斯金沙集團的家族擁有人，米麗安阿爾德森（Miriam Adelson）及其女婿杜蒙（Patrick Dumont）等人出售部份的股權，據美國ESPN報道，有關的交易達40億美元。古賓表示：「除了我銀行戶口外，沒有其他的改變。」然而獨行俠在主場迎戰騎士，卻在領先下遭反勝。