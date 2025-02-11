NBA｜獨行俠球迷抗議送走當錫　遭保安驅離輸波兼輸民心

當家球星被球隊交易到其他地方，對於達拉斯獨行俠球迷來說當然是失望。有數名獨行俠球迷在周一（10日）的主場比賽於場內進行抗議時，被球場的保安請走，加上球隊「話事人」杜蒙（Patrick Dumont）支持交易決定的評論，更是傷透獨行俠的球迷，而獨行俠在比賽也只留下球迷失望，以1分輸給薩克拉門托帝王。 在賽前杜蒙回應了當錫（Luka Doncic）的交易，稱過去的NBA偉大球員都是每日在努力，暗指當錫的努力不足夠成為獨行俠的球員。這言論已足夠讓一眾的球迷失望，畢竟去季將球隊帶到總決賽，當錫功不可沒。故此在對帝王隊的比賽，半場時候有多名球迷進行抗議，包括要求解僱總經理歷高哈利遜（Nico Harrison），以及要求杜蒙出售球隊擁有權。然而獨行俠的管理層似乎無法理解球迷的行動，直接下「逐客令」將抗議的球迷一一趕走。

獨行俠的公關部門更向傳媒發聲明解釋：「在最初的事件，有觀眾帶同的標語違反了『NBA行為準則』中規定：衣服、裝飾或標誌展示對他人露骨的語言、褻瀆或貶損的描述。」在聲明又指：「在第二宗事件，球迷穿上的T裇亦違反了規定，同時違反了包括醉酒、擾亂秩序、不合作等的『NBA球迷行為準則』。」 古賓反叫球迷「收聲」 獨行俠的老闆古賓（Mark Cuban）在比賽中也與球迷對罵，有球迷在叫「炒歷高（哈利遜）」的口號，而古賓就反駁叫他們收聲及坐低。古賓之後向美國ESPN表示因為在罰球的時候在他後面約20行以後的球迷在叫囂，雖然不知道他們說甚麼，但在罰球後就罵回頭。自當錫被換走以來，獨行俠球迷就一直在反對這項交易及對總經理哈利遜不滿。而球場的保安也在嚴格管制球迷的標語。

K湯艾榮理解球迷情緒 獨行俠的教練傑特（Jason Kidd）在賽後沒有出席記者會，而今季才加盟的基利湯臣（Klay Thompson）則表示：「明白（球迷的）是困惑的，因為盧卡（當錫）是偉大，而且在這裡成長。」K湯表示不知道有球迷被趕走，但是球迷對交易的情緒沒有影響到球員。他指：「因為球迷的不快而洩氣從不是我們的工作。」 K湯續指：「我們的工作是要讓他們相信，好的日子將會到來，不只是今年，還有未來的幾年。我意思是，人們會說些甚麼的，是可以理解。我也曾經是個球迷，也仍然是球迷。如果我不認同一宗交易，我可能都會發表意見。這是體育的美麗，有時就是要去大吵大鬧一番。」至於另一主力的艾榮（Kyrie Irving）也指，他感受的是獨行俠球迷的熱情，從討厭到憤怒的循環。