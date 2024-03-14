NBA｜獨行俠當錫傷出照贏勇士　帝王今季對湖人全勝（附比賽精華）

今季NBA的得分王當錫（Luka Doncic），他的連續「三雙」走勢終結，原因是這位達拉斯獨行俠主將，在比賽的第4節因為左腿酸痛退場，不過獨行俠仍以109:99擊敗繼續有史堤芬居里（Stephen Curry）缺陣的金州勇士。

勇士的居里已連續3仗缺陣，面對爭取季後賽的對手獨行俠，勇士還是嘗試緊追着對手，雖然獨行俠第2節初段曾打出一段9:0將比數拉開，不過勇士在曾經追到只差1分。不過獨行俠又以一段11:0的攻勢拉開差距，而今次勇士無法追回，以99:109敗陣。當錫今場雖然為獨行俠取得21分，然而在第4節僅上陣22秒就因為左腿不適而退下火線，亦令他正在造出的連續「三雙」場數，到第7場就告終。勇士目前以34勝31負，在西岸守在第10，與第11的侯斯頓火箭仍有4場的距離。而獨行俠就以38勝28負排西岸第8。