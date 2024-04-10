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體育
2024-04-10 13:04:54

NBA｜獨行俠當錫創球隊單季得分紀錄挫黃蜂　快艇擊落太陽獲季後賽席位（附比賽精華）

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獨行俠擊敗黃蜂取得季後賽席位。(美聯社)

獨行俠擊敗黃蜂取得季後賽席位。(美聯社)

達拉斯獨行俠取得季後賽席位的隊伍，球隊在當錫（Luka Doncic）交出「三雙」之下，以130:104擊敗夏洛特黃蜂，肯定取得季後賽的直接晉級資格。同樣鎖定西岸席位，還有洛杉磯快艇，球隊在另一邊廂以105:92擊敗鳳凰城太陽，以分組冠軍身份獲得西岸另一席。

常規賽只餘下3場，獨行俠作客去到夏洛特，面對東岸無緣季後賽的黃蜂。獨行俠全場沒有壓力，在大部份時間都是領先的獨行俠，幾乎是由頭帶到尾下，以130:104勝出。當錫今場取得39分、12個籃板及10次助攻，取得今個賽季第21場「三雙」的成績，也令他在常規賽的得分繼續領先，同時他以2,341分創下獨行俠單季取得最多分的球隊紀錄。獨行俠贏波之後，以49勝30負的戰績鎖定一個季後賽的直接資格。

獨行俠以130:104擊敗黃蜂。(美聯社) 獨行俠以130:104擊敗黃蜂。(美聯社) 獨行俠以130:104擊敗黃蜂。(美聯社) 獨行俠以130:104擊敗黃蜂。(美聯社) 獨行俠以130:104擊敗黃蜂。(美聯社) 獨行俠以130:104擊敗黃蜂。(美聯社) 獨行俠以130:104擊敗黃蜂。(美聯社)

獨行俠取得季後賽，其實也因為另一場快艇作客擊敗太陽。太陽主場目標是要避免落入附加賽，然而面對快艇全場未領先過，更一度被拉開37分的距離。快艇正選5人再加後備的科菲（Amir Coffey）共6人取得雙位數得分，而韋斯布祿（Russell Westbrook）更以16分、15個籃板及15次助攻，取得「三雙」，帶領快艇輕鬆以105:92擊敗太陽。

快艇以51勝28負，提前取得太平洋組的冠軍，同時亦令太陽以46勝33負跌入附加賽的第7名。西岸目前就僅餘1個直接晉級的席位，但4支附加賽球隊及第6名的新奧爾良鵜鶘都有這個機會。

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快艇以105:92擊敗太陽。(美聯社) 快艇以105:92擊敗太陽。(美聯社) 快艇以105:92擊敗太陽。(美聯社) 快艇以105:92擊敗太陽。(美聯社) 快艇以105:92擊敗太陽。(美聯社)
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