NBA｜獨行俠當錫取今季新高45分　領軍10分挫勇士

浪花兄弟的史堤芬居里（Stephen Curry）與基利湯臣（Klay Thompson）再次對碰，不過今次主角是達拉斯獨行俠的當錫（Luka Doncic），這位上賽季的得分王，在今場交出個人生涯第80次「三雙」，並取得今季新高的45分，協助獨行俠以143:133擊敗金州勇士。

勇士今季再次主場對獨行俠，也是K湯今季第2度回三藩市比賽。然而今次獨行俠在大部份時間都領先，在當錫個人獨取45分、11個籃板及13次助攻的「三雙」，令獨行俠最多拉開過19分，最終也以143:133擊敗勇士。回歸三藩市的K湯今場都「着火」，全場11次3分起手入7球，個人取得29分，而艾榮（Kyrie Irving）也有21分的貢獻。勇士就有韋堅斯（Andrew Wiggins）今場交出最多的29分，至於居里就得26分。然而獨利俠今場的命中率較高，全場87投52中，而勇士相反，起手比獨行俠多，但命中率低於一半。