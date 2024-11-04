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體育
2024-11-04 13:35:32

NBA｜獨行俠當錫轟32分輕取魔術　活塞作客贏籃網

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當錫個人攻入32分，帶領獨行俠輕鬆取勝。(美聯社)

當錫個人攻入32分，帶領獨行俠輕鬆取勝。(美聯社)

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NBA常規賽，達拉斯獨行俠在主場，以108:85輕取有2022年狀元賓捷羅（Paolo Banchero）缺陣的奧蘭多魔術，其中當錫（Luka Doncic）在今場再取得32分，協助球隊取勝。至於布魯克林籃網對底特律活塞，兩隊都因為紐約馬拉松影響，而要坐地鐵前往比賽場地，不過活塞作客就擊敗籃網，中止對手的連勝。

獨行俠今場面對魔術，球隊在首節的末段打出13:2的攻勢，基本上已令比賽亳無懸念。獨行俠之後一直領先，在最多拉開33分之下，輕鬆以108:85取勝。獨行俠的當錫今場取得32分、9個籃板及7次助攻，隊友的加福特（Daniel Gafford）取得18分，是個人今季新高，至於艾榮（Kyrie Irving）也有17分貢獻。魔術已連續兩場缺少受傷的賓捷羅，球隊今場得分最多的球員法蘭斯域拿（Franz Wagner）也僅得13分。

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獨行俠108:85擊敗魔術。(美聯社) 獨行俠108:85擊敗魔術。(美聯社) 獨行俠108:85擊敗魔術。(美聯社) 獨行俠108:85擊敗魔術。(美聯社) 獨行俠108:85擊敗魔術。(美聯社)

籃網活塞齊齊迫地鐵

至於籃網與活塞，在今場比賽就以特別方式到球場，原因是紐約馬拉松的封路，兩隊球員齊齊迫地鐵。不過作客的活塞還是比較適應，今場6位球員取得雙位數。至於籃網雖然有卡馬朗莊臣（Cameron Johnson）交出26分，但是隊友中只有甘湯馬士（Cam Thomas）有雙位數的17分，其餘球員都表現低迷，兩隊今場的命中率都低於50%，當中籃網71射32中，命中率僅45.1%，3分球更只有31射9中。不過活塞的籃底表現好，全場47個籃板，相反籃網僅27個。

活塞作客106:92擊敗籃網。(美聯社) 活塞作客106:92擊敗籃網。(美聯社) 活塞作客106:92擊敗籃網。(美聯社) 活塞作客106:92擊敗籃網。(美聯社) 活塞作客106:92擊敗籃網。(美聯社)
活塞球員坐紐約地鐵往球場。(底特律活塞X)

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