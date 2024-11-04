NBA｜獨行俠當錫轟32分輕取魔術　活塞作客贏籃網

NBA常規賽，達拉斯獨行俠在主場，以108:85輕取有2022年狀元賓捷羅（Paolo Banchero）缺陣的奧蘭多魔術，其中當錫（Luka Doncic）在今場再取得32分，協助球隊取勝。至於布魯克林籃網對底特律活塞，兩隊都因為紐約馬拉松影響，而要坐地鐵前往比賽場地，不過活塞作客就擊敗籃網，中止對手的連勝。

獨行俠今場面對魔術，球隊在首節的末段打出13:2的攻勢，基本上已令比賽亳無懸念。獨行俠之後一直領先，在最多拉開33分之下，輕鬆以108:85取勝。獨行俠的當錫今場取得32分、9個籃板及7次助攻，隊友的加福特（Daniel Gafford）取得18分，是個人今季新高，至於艾榮（Kyrie Irving）也有17分貢獻。魔術已連續兩場缺少受傷的賓捷羅，球隊今場得分最多的球員法蘭斯域拿（Franz Wagner）也僅得13分。