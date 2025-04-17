NBA｜獨行俠總經理不後悔換走當錫 強調「防守帶來總冠軍」

歷高哈利遜強調：「防守會帶來總冠軍。所以目標係將AD這名既攻能守的球員帶到球隊，帶領獨行俠衝擊NBA總冠軍。」

不過交易之後，獨行俠只錄得13勝20負成績，跌落西岸第10位季後賽附加賽席位。湖人就取得23勝13負好成績，鎖定西岸第3位直入季後賽。

歷高哈利遜提到：「只要無病無痛，獨行俠絕對係一支總冠軍球隊。」不幸地AD加盟後第一場立即受傷抖6個星期，而艾榮 (Kyrie Irving) 亦3月3日十字韌帶撕裂，提早收咧。

以艾榮為例 力證自己眼光

歷高哈利遜自從2021年上任成為獨行俠總經理之後，作出15次球員交易。他提到2023年將艾榮帶到達拉斯曾受嚴厲批評，但最後都證明係相當成功的交易。球隊當時以主力丁威迪 (Spencer Dinwiddie)、芬利史密夫 (Dorian Finney-Smith) 及首輪選秀權作出交易條件，令球迷大表反感。