熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-04-17 10:35:00

NBA｜獨行俠總經理不後悔換走當錫 強調「防守帶來總冠軍」

分享：
NBA｜防守真係帶來總冠軍？獨行俠總經理不後悔換走當錫

NBA｜防守真係帶來總冠軍？獨行俠總經理不後悔換走當錫

adblk5

達拉斯獨行俠總經理歷高哈利遜 (Nico Harrison)日前再次提到「無後悔」換走盧卡當錫 (Luka Doncic)。

達拉斯獨行俠二月將盧卡當錫交易到洛杉磯湖人，換來安東尼戴維斯 (Anthony Davis)、麥斯基士堤(Max Christie) 以及首輪選秀權。

歷高哈利遜強調：「防守會帶來總冠軍。所以目標係將AD這名既攻能守的球員帶到球隊，帶領獨行俠衝擊NBA總冠軍。」

當錫（Doncic）今季在獨行俠場均攻乒28.1分，轉會湖人後升至場均28.2分。 當錫（Doncic）與勒邦占士磨合良好。 獨行俠換走當錫，總經理歷高哈利遜（Nico Harrison）被球迷笑言成為「湖人傳奇」。

不過交易之後，獨行俠只錄得13勝20負成績，跌落西岸第10位季後賽附加賽席位。湖人就取得23勝13負好成績，鎖定西岸第3位直入季後賽。

歷高哈利遜提到：「只要無病無痛，獨行俠絕對係一支總冠軍球隊。」不幸地AD加盟後第一場立即受傷抖6個星期，而艾榮 (Kyrie Irving) 亦3月3日十字韌帶撕裂，提早收咧。

以艾榮為例 力證自己眼光

歷高哈利遜自從2021年上任成為獨行俠總經理之後，作出15次球員交易。他提到2023年將艾榮帶到達拉斯曾受嚴厲批評，但最後都證明係相當成功的交易。球隊當時以主力丁威迪 (Spencer Dinwiddie)、芬利史密夫 (Dorian Finney-Smith) 及首輪選秀權作出交易條件，令球迷大表反感。

adblk6

上星期盧卡當錫以湖人球員身份重返獨行俠並狂入45分，協助湖人以112-97獲勝。整場比賽，主隊獨行俠球迷不斷大叫：「Fire Nico!」

AD艾榮「時間有限」

現時獨行俠陣容要即時取得總冠軍，事關AD已經32歲，艾榮亦33歲，獨行俠更加由2027至2030年無首輪選秀權在手。

如果獨行俠想取得到總冠軍的話，首先認真想如何令兩位主力球員保持身體健康，才考慮防守取得總冠軍的「偉論」。

原文刊登於 Yahoo 體育

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能