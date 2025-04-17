NBA｜獨行俠總經理不後悔換走當錫 強調「防守帶來總冠軍」

達拉斯獨行俠總經理歷高哈利遜 (Nico Harrison)日前再次提到「無後悔」換走盧卡當錫 (Luka Doncic)。
達拉斯獨行俠二月將盧卡當錫交易到洛杉磯湖人，換來安東尼戴維斯 (Anthony Davis)、麥斯基士堤(Max Christie) 以及首輪選秀權。
歷高哈利遜強調：「防守會帶來總冠軍。所以目標係將AD這名既攻能守的球員帶到球隊，帶領獨行俠衝擊NBA總冠軍。」
不過交易之後，獨行俠只錄得13勝20負成績，跌落西岸第10位季後賽附加賽席位。湖人就取得23勝13負好成績，鎖定西岸第3位直入季後賽。
歷高哈利遜提到：「只要無病無痛，獨行俠絕對係一支總冠軍球隊。」不幸地AD加盟後第一場立即受傷抖6個星期，而艾榮 (Kyrie Irving) 亦3月3日十字韌帶撕裂，提早收咧。
以艾榮為例 力證自己眼光
歷高哈利遜自從2021年上任成為獨行俠總經理之後，作出15次球員交易。他提到2023年將艾榮帶到達拉斯曾受嚴厲批評，但最後都證明係相當成功的交易。球隊當時以主力丁威迪 (Spencer Dinwiddie)、芬利史密夫 (Dorian Finney-Smith) 及首輪選秀權作出交易條件，令球迷大表反感。
上星期盧卡當錫以湖人球員身份重返獨行俠並狂入45分，協助湖人以112-97獲勝。整場比賽，主隊獨行俠球迷不斷大叫：「Fire Nico!」
AD艾榮「時間有限」
現時獨行俠陣容要即時取得總冠軍，事關AD已經32歲，艾榮亦33歲，獨行俠更加由2027至2030年無首輪選秀權在手。
如果獨行俠想取得到總冠軍的話，首先認真想如何令兩位主力球員保持身體健康，才考慮防守取得總冠軍的「偉論」。
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