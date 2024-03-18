NBA｜獨行俠艾榮勾手絕殺金塊　熱火壓哨3分挫活塞（附比賽精華）

NBA同日出現兩場的「絕殺」賽果，其中達拉斯獨行俠，憑艾榮（Kyrie Irving）最後的左手勾手建功，帶領球隊以107:105擊敗丹佛金塊。至於邁亞密熱火，亦憑艾迪巴約（Bam Adebayo）的最後一記3分得手，以104:101擊敗底特律活塞。

金塊今仗多達6人取得雙位數的得分，而獨行俠的得分重任都落在艾榮及當錫（Luka Doncic）兩大球星身上，二人合共為獨行俠取得61分，當中包括當錫在最後的25秒射入3分，將比數追至105平手，而在最後一擊，艾榮接應界外球後，後跳勾手建功，令獨行俠以2分險勝。當錫今場為球隊進貢37分及10個籃板，而艾榮就有24分。輸波的金塊就在總成績落後奧克拉荷馬城雷霆，在西岸排第2，而獨行俠目前在西岸排第7，仍在與薩克拉門托帝王及鳳凰城太陽在爭逐季後賽的直接晉級資格。