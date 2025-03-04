NBA｜獨行俠賠了夫人又折兵　艾榮首節受傷不敵帝王

達拉斯獨行俠的霉運未除，自上月初把當錫（Luka Doncic）交易走後，球隊卻飽受傷兵困擾。在對薩克拉門托帝王，首節再有艾榮（Kyrie Irving）扭傷左膝，令球隊最終以98:122不敵對手。另外奧克拉荷馬城雷霆亦擊敗侯斯頓火箭，取得今季第50場勝仗。

隨着交易而來的安東尼戴維斯（Anthony Davis）繼續養傷，還有加福特（Daniel Gafford）、拉夫利（Dereck Lively II）及卡立馬田（Caleb Martin）都休戰之下，獨行俠周一（3日）也向凱爾鍾斯（Kai Jones）開出雙向合約以填補兵源。然而主場對帝王，在第1節末段艾榮上籃後就扭傷，雖然他在教練及隊友攙扶下到罰球線主射兩個罰球後才離場。在再缺主將之下，獨行俠亦確定難逃大敗，以98:122不敵帝王。拉雲（Zach LaVine）今場就為帝王獨取22分，而迪羅辛（DeMar DeRozan）也有20分的貢獻。獨行俠目前雖然在西岸仍排第10，勝率仍在過半以上，不過與第11的鳳凰城太陽其實戰績相差4場。