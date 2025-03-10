NBA｜獨行俠霉運未除不敵太陽更傷淨7個　騎士連勝至14場

達拉斯獨行俠在交易走當錫（Luka Doncic）以後，球隊確實「頭頭碰着黑」，在球隊失去多位主力後，今場對鳳凰城太陽再添傷兵，令球隊僅餘7位健康球員，而球隊也以116:125不敵太陽，累積5連敗之餘，季後賽的席位也見危險。而聯盟戰績領先的克里夫蘭騎士，就以112:100擊敗密爾沃基公鹿，連勝場數延續至14場。
獨行俠本身已經有新加盟的安東尼戴維斯（Anthony Davis）在首次上陣傷出，而艾榮（Kyrie Irving）也在早前左膝前十字韌帶撕裂，今個賽季也報銷，還有加福特（Daniel Gafford）、夏迪（Jaden Hardy）、拉夫利（Dereck Lively II）及卡立馬田（Caleb Martin）等先後加入傷兵名單，在對太陽賽前獨行俠僅餘9人可用。可是在比賽途中，基斯拿艾華士（Kessler Edwards）在第4節搶籃板時與隊友的迪韋特鮑維（Dwight Powell）相撞，鮑維更需要縫7針。而班頓威廉士（Brandon Williams）也因為拉傷而在比賽期間傷退。最終獨行俠輸116:125。
獨行俠主教練的傑特（Jason Kidd）對目前狀況相當「頭痕」：「從沒見過這情況。從沒試過一場比賽，我們不能換出一些人來休息，因為我們沒有人可以換入。在板凳之中，通常你總有人可以換。然而他們不是沒穿球衣，就是在後面縫針，要不是就根本走不動。這是很艱難，就是這樣。然而即使如此，你也得繼續向前。」而獨行俠目前也無法增兵，原因是球隊縱使有一個名額，以及傷兵足夠申請特例，可是球隊的工資上限僅餘5.1萬美元，而基本一份10日合約也價僅119,972美元。傑特指：「我們不能再簽人，所以我與杜利（Jared Dudley）要付出很多。在眼下就只有笑吧，不然真的會令人瘋掉。」獨行俠目前在西岸以32勝33負的戰績排第10，與第11的太陽其實僅差2場。
雷霆MVP大戰贏金塊
至於聯盟領先的騎士就延續連勝走勢至14場，他們作客公鹿全隊正選都取得雙位數得分，而後備球員也有3人交出9分，結果球隊以112:100擊敗公鹿。騎士今季開局15連勝後，再次造出另一段連勝的強勢。而西岸榜首的奧克拉荷馬城雷霆也以127:103，主場擊敗丹佛金塊，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在這場「MVP大戰」獨取40分，擊敗了爭奪常規賽最有價值球員的最大對手祖傑（Nikola Jokic）。