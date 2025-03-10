NBA｜獨行俠霉運未除不敵太陽更傷淨7個　騎士連勝至14場

達拉斯獨行俠在交易走當錫（Luka Doncic）以後，球隊確實「頭頭碰着黑」，在球隊失去多位主力後，今場對鳳凰城太陽再添傷兵，令球隊僅餘7位健康球員，而球隊也以116:125不敵太陽，累積5連敗之餘，季後賽的席位也見危險。而聯盟戰績領先的克里夫蘭騎士，就以112:100擊敗密爾沃基公鹿，連勝場數延續至14場。

獨行俠本身已經有新加盟的安東尼戴維斯（Anthony Davis）在首次上陣傷出，而艾榮（Kyrie Irving）也在早前左膝前十字韌帶撕裂，今個賽季也報銷，還有加福特（Daniel Gafford）、夏迪（Jaden Hardy）、拉夫利（Dereck Lively II）及卡立馬田（Caleb Martin）等先後加入傷兵名單，在對太陽賽前獨行俠僅餘9人可用。可是在比賽途中，基斯拿艾華士（Kessler Edwards）在第4節搶籃板時與隊友的迪韋特鮑維（Dwight Powell）相撞，鮑維更需要縫7針。而班頓威廉士（Brandon Williams）也因為拉傷而在比賽期間傷退。最終獨行俠輸116:125。