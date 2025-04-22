NBA｜獨行俠「重犯」GM　稱低估球迷喜歡當錫程度

達拉斯獨行俠在附加賽不敵孟菲斯灰熊後，已提早結束今季賽事，球隊的「罪人」，主張將當錫（Luka Doncic）交易到洛杉磯湖人的總經理歷高哈利遜（Nico Harrison）出席球隊的季後記者會上，交代換走當錫的決定，並承認自己是低估獨行俠球迷對當錫的喜愛程度。

獨行俠將當錫換至湖人，並換來安東尼戴維斯（Anthony Davis），當時哈利遜就以要用防守來爭取冠軍。可是AD從湖人加盟後，首戰受傷，獨行俠之後也是一路「黑到尾」，之後有艾榮（Kyrie Irving）因傷提早結束賽季，基利湯臣（Klay Thompson）及拉夫利（Dereck Lively II）都先後長時間休戰，令球隊更是陷入球員荒。