NBA｜獨行俠「重犯」GM　稱低估球迷喜歡當錫程度

達拉斯獨行俠在附加賽不敵孟菲斯灰熊後，已提早結束今季賽事，球隊的「罪人」，主張將當錫（Luka Doncic）交易到洛杉磯湖人的總經理歷高哈利遜（Nico Harrison）出席球隊的季後記者會上，交代換走當錫的決定，並承認自己是低估獨行俠球迷對當錫的喜愛程度。
獨行俠將當錫換至湖人，並換來安東尼戴維斯（Anthony Davis），當時哈利遜就以要用防守來爭取冠軍。可是AD從湖人加盟後，首戰受傷，獨行俠之後也是一路「黑到尾」，之後有艾榮（Kyrie Irving）因傷提早結束賽季，基利湯臣（Klay Thompson）及拉夫利（Dereck Lively II）都先後長時間休戰，令球隊更是陷入球員荒。
仍相信球隊具冠軍水平
在周一的賽後總結中，哈利遜就再回應交易當錫的質疑：「我知道盧卡（當錫）在球迷中很重要。但我不知道是這個程度。」他指自己知道當錫的交易會引來球迷的反彈，但相信AD健康的話與艾榮、K湯、拉夫利及PJ華盛頓（P.J. Washington）會有所作為。然而5人今季從未一同正選，主要是當中4人都因傷缺陣。他解釋：「我們認為這是冠軍級數的隊伍，而我們是可以在高水平下取得勝利，這可能會平息一點的憤怒。然而，不幸地我們無法做到，所以就只能一路走下去。」
哈利遜表示，球隊仍有機會在選秀首圈獲得好球員。獨行俠選秀獲得第11籤，同時表明會留意自由身的球員：「真的，我們只需要健健康康，我認為我們會帶來冠軍水平。我們非常期待艾榮下季傷癒回來，然後我們會繼續爭逐錦標。」