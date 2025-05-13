NBA | 獨行俠1.8%中狀元簽料選法拉格　來季戰力三級跳

獨行俠抽中狀元籤，獲得下月NBA選秀中選入杜克大學超新星法拉格（Cooper Flagg）的優先權。聖安東尼奧馬刺獲得榜眼籤，費城76人排第三，夏洛特黃蜂則排第四。
獨行俠原本僅有1.8%的機會率中狀元籤，是歷來中籤率排名第四低而抽中狀元籤的球隊，僅高於1993年奧蘭多魔術（1.52%）、2014年克里夫蘭騎士（1.7%）以及2008年芝加哥公牛（1.7%）。
爵士巫師黃蜂失落前三
本屆戰績最差的三支球隊分別是猶他爵士、華盛頓巫師與黃蜂，他們原本各自擁有14%的最高中籤機率，但最終無一能擠進前三。所以擺爛未必一定贏。
獨行俠、馬刺與76人皆由原本順位大幅躍升，壓過了戰績最差的球隊。
NBA選秀順位
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達拉斯獨行俠
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聖安東尼奧馬刺
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費城76人
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夏洛特黃蜂
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猶他爵士
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華盛頓巫師
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紐奧爾良塘鵝
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布魯克林籃網
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多倫多速龍
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侯斯頓火箭（由太陽透過籃網轉讓）
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波特蘭拓荒者
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芝加哥公牛
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亞特蘭大鷹隊（由帝王轉讓）
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聖安東尼奧馬刺（由鷹隊轉讓）
這次抽籤勝利，為獨行俠動盪的一季劃下句號。本季他們完成了一宗體壇近年最具爭議的交易之一，將當打之年的當家球星當錫（Luka Dončić）交易至洛杉磯湖人。
法拉格勢搭安東尼戴維斯艾榮組三巨頭
如今，獨行俠可望以法拉格（Cooper Flagg）為重建核心，配合多屆全明星安東尼戴維斯（Anthony Davis）與艾榮（Kyrie Irving）打造新陣容。
法拉格（Cooper Flagg）早於高中時期已被視為未來狀元，自入讀杜克後更備受矚目，成為史上最受追捧的大學球員之一，最終更在短短一季中超越所有期待。
這名6呎9吋的全能前鋒，於大一賽季便成為杜克得分（場均19.2分）、籃板（7.5）、助攻（4.2）、封阻（1.4）及偷波（1.4）等五項數據的隊中領先者，命中率達48.1%，三分命中率達38.5%。
在他的帶領下，杜克打出35勝4負的戰績，全國最高的平均勝分差（+20.4分），ACC常規賽錄得19勝1負並奪得錦標賽冠軍，最後以第一種子身份進軍NCAA錦標賽。
作者：Jason Owens
原文：Mavericks win NBA Draft Lottery, right to select Duke phenom Cooper Flagg
原文刊登於 Yahoo 體育