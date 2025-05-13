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體育
2025-05-13 10:19:00

NBA | 獨行俠1.8%中狀元簽料選法拉格　來季戰力三級跳

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NBA | 獨行俠1.8%中狀元簽料選法拉格（Cooper Flagg）　來季戰力三級跳。（資料圖片）

NBA | 獨行俠1.8%中狀元簽料選法拉格（Cooper Flagg）　來季戰力三級跳。（資料圖片）

獨行俠抽中狀元籤，獲得下月NBA選秀中選入杜克大學超新星法拉格（Cooper Flagg）的優先權。聖安東尼奧馬刺獲得榜眼籤，費城76人排第三，夏洛特黃蜂則排第四。

獨行俠原本僅有1.8%的機會率中狀元籤，是歷來中籤率排名第四低而抽中狀元籤的球隊，僅高於1993年奧蘭多魔術（1.52%）、2014年克里夫蘭騎士（1.7%）以及2008年芝加哥公牛（1.7%）。

爵士巫師黃蜂失落前三

本屆戰績最差的三支球隊分別是猶他爵士、華盛頓巫師與黃蜂，他們原本各自擁有14%的最高中籤機率，但最終無一能擠進前三。所以擺爛未必一定贏。

獨行俠、馬刺與76人皆由原本順位大幅躍升，壓過了戰績最差的球隊。

NBA選秀抽籤順位，獨行俠獲狀元籤，馬刺及76人分列第2及第3。 法拉格（Cooper Flagg）身高2.06米，為杜克大學星級球員。

NBA選秀順位

  1. 達拉斯獨行俠

  2. 聖安東尼奧馬刺

  3. 費城76人

  4. 夏洛特黃蜂

  5. 猶他爵士

  6. 華盛頓巫師

  7. 紐奧爾良塘鵝

  8. 布魯克林籃網

  9. 多倫多速龍

  10. 侯斯頓火箭（由太陽透過籃網轉讓）

  11. 波特蘭拓荒者

  12. 芝加哥公牛

  13. 亞特蘭大鷹隊（由帝王轉讓）

  14. 聖安東尼奧馬刺（由鷹隊轉讓）

這次抽籤勝利，為獨行俠動盪的一季劃下句號。本季他們完成了一宗體壇近年最具爭議的交易之一，將當打之年的當家球星當錫（Luka Dončić）交易至洛杉磯湖人。

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法拉格勢搭安東尼戴維斯艾榮組三巨頭

如今，獨行俠可望以法拉格（Cooper Flagg）為重建核心，配合多屆全明星安東尼戴維斯（Anthony Davis）與艾榮（Kyrie Irving）打造新陣容。

法拉格（Cooper Flagg）早於高中時期已被視為未來狀元，自入讀杜克後更備受矚目，成為史上最受追捧的大學球員之一，最終更在短短一季中超越所有期待。

這名6呎9吋的全能前鋒，於大一賽季便成為杜克得分（場均19.2分）、籃板（7.5）、助攻（4.2）、封阻（1.4）及偷波（1.4）等五項數據的隊中領先者，命中率達48.1%，三分命中率達38.5%。

在他的帶領下，杜克打出35勝4負的戰績，全國最高的平均勝分差（+20.4分），ACC常規賽錄得19勝1負並奪得錦標賽冠軍，最後以第一種子身份進軍NCAA錦標賽。

作者：Jason Owens

原文：Mavericks win NBA Draft Lottery, right to select Duke phenom Cooper Flagg

原文刊登於 Yahoo 體育

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