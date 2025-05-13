NBA | 獨行俠1.8%中狀元簽料選法拉格　來季戰力三級跳

NBA | 獨行俠1.8%中狀元簽料選法拉格（Cooper Flagg） 來季戰力三級跳。（資料圖片）

獨行俠抽中狀元籤，獲得下月NBA選秀中選入杜克大學超新星法拉格（Cooper Flagg）的優先權。聖安東尼奧馬刺獲得榜眼籤，費城76人排第三，夏洛特黃蜂則排第四。 獨行俠原本僅有1.8%的機會率中狀元籤，是歷來中籤率排名第四低而抽中狀元籤的球隊，僅高於1993年奧蘭多魔術（1.52%）、2014年克里夫蘭騎士（1.7%）以及2008年芝加哥公牛（1.7%）。 爵士巫師黃蜂失落前三 本屆戰績最差的三支球隊分別是猶他爵士、華盛頓巫師與黃蜂，他們原本各自擁有14%的最高中籤機率，但最終無一能擠進前三。所以擺爛未必一定贏。 獨行俠、馬刺與76人皆由原本順位大幅躍升，壓過了戰績最差的球隊。

NBA選秀順位 達拉斯獨行俠 聖安東尼奧馬刺 費城76人 夏洛特黃蜂 猶他爵士 華盛頓巫師 紐奧爾良塘鵝 布魯克林籃網 多倫多速龍 侯斯頓火箭（由太陽透過籃網轉讓） 波特蘭拓荒者 芝加哥公牛 亞特蘭大鷹隊（由帝王轉讓） 聖安東尼奧馬刺（由鷹隊轉讓） 這次抽籤勝利，為獨行俠動盪的一季劃下句號。本季他們完成了一宗體壇近年最具爭議的交易之一，將當打之年的當家球星當錫（Luka Dončić）交易至洛杉磯湖人。