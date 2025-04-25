NBA｜球員不記名投票逾半估塞爾特人衛冕 夏利貝頓被指名副其實

著名體育傳媒「The Athletic」最近同來自30支NBA球隊，合共158名NBA球員 (超過聯盟三分一球員) 進行不記名投票。當中有些問題同結果相當有趣，立即同大家分享一下。當中有57.7%球員估計波士頓塞爾特人能衛冕總冠軍，而基爾謝奧斯阿歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) 則是他們心水的MVP。
你認為誰當選MVP？
基爾謝奧斯阿歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) 56.1%
祖傑 (Nikola Jokic) 37.4%
安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo) 1.9%
你認為那支球隊贏得總冠軍？
波士頓塞爾特人 (Boston Celtics) 57.7%
奧克拉荷馬雷霆 (Oklahoma City Thuner) 17.5%
克利夫蘭騎士 (Cleveland Cavaliers) 10.2%
你認為那名球員名副其實？
夏利貝頓 (Tyrese Haliburton) 14.4%
高拔 (Rudy Gobert) 10.0%
楊格 (Trae Young) 8.9%
你認為那名球員最俾人低估？
根寧咸 (Cade Cunningham) 8.8%
戴歷韋特 (Derrick White) 7.4%
諾文鮑維 (Norman Powell) 4.4%
你認為聯盟管理最佳球隊係？
金州勇士 (Golden State Warriors) 21.9%
奧克拉荷馬雷霆 (Oklahoma City Thunder) 17.5%
波士頓塞爾特人 (Boston Celtics) 15.3%
你認為聯盟管理最差球隊係？
夏洛特黃蜂 (Charlotte Hornets) 38.1%
華盛頓巫師 (Washington Wizards) 20.4%
新奧爾良塘鵝 (New Orleans Pelicans) 11.5%
除了現任教練之外，你認為誰是聯盟最佳主教練？
奧克拉荷馬雷霆主教練 - 馬克丹奴 (Mark Daigneault) 21.8%
克里夫蘭騎士主教練 - 艾堅遜 (Kenny Atkinson) 13.6%
邁阿密熱火主教練 - 史普斯特拿 (Erik Spoelstra) 13.6%
除了現任教練之外，你認為誰是聯盟最差主教練？
華盛頓巫師主教練 – 拜仁基夫 (Brian Keefe) 24.7%
鳳凰城太陽主教練 - 布登荷沙 (Mike Budenholzer) 17.8%
密爾沃基公鹿主教練 - 利華士 (Doc Rivers) 12.3%
你贊成NBA總裁施華 (Adam Silver) 將每節時間減至10分鐘嗎？
不贊成 78.4%
贊成 13.1%
無意見 8.5%
你願意減薪迎接場數更少嘅常規賽嗎？
唔願意 85.6%
願意 12.4%
無意見 2.0%
原文刊登於 Yahoo 體育