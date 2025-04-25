NBA｜球員不記名投票逾半估塞爾特人衛冕 夏利貝頓被指名副其實

著名體育傳媒「The Athletic」最近同來自30支NBA球隊，合共158名NBA球員 (超過聯盟三分一球員) 進行不記名投票。當中有些問題同結果相當有趣，立即同大家分享一下。當中有57.7%球員估計波士頓塞爾特人能衛冕總冠軍，而基爾謝奧斯阿歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) 則是他們心水的MVP。

你認為誰當選MVP？

基爾謝奧斯阿歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) 56.1%

祖傑 (Nikola Jokic) 37.4%

安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo) 1.9%