NBA｜球員不記名投票逾半估塞爾特人衞冕　夏利貝頓被指名不副實

著名體育傳媒「The Athletic」最近同來自30支NBA球隊，合共158名NBA球員（超過聯盟三分一球員）進行不記名投票。當中有些問題同結果相當有趣，立即同大家分享一下。當中有57.7%球員估計波士頓塞爾特人能衞冕總冠軍，而基爾謝奧斯阿歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) 則是他們心水的MVP。
你認為誰當選MVP？
基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）56.1%
祖傑（Nikola Jokic）37.4%
安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）1.9%
你認為那支球隊贏得總冠軍？
波士頓塞爾特人（Boston Celtics）57.7%
奧克拉荷馬城雷霆（Oklahoma City Thuner）17.5%
克利夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）10.2%
你認為那名球員名不副實？
夏利貝頓（Tyrese Haliburton）14.4%
高拔（Rudy Gobert）10.0%
泰爾楊格（Trae Young）8.9%
你認為那名球員最俾人低估？
根寧咸（Cade Cunningham）8.8%
戴歷韋特（Derrick White）7.4%
諾文鮑維（Norman Powell）4.4%
你認為聯盟管理最佳球隊係？
金州勇士（Golden State Warriors）21.9%
奧克拉荷馬城雷霆（Oklahoma City Thunder）17.5%
波士頓塞爾特人（Boston Celtics）15.3%
你認為聯盟管理最差球隊係？
夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）38.1%
華盛頓巫師（Washington Wizards）20.4%
新奧爾良塘鵝（New Orleans Pelicans）11.5%
除了現任教練之外，你認為誰是聯盟最佳主教練？
奧克拉荷馬城雷霆主教練 - 戴雷諾（Mark Daigneault）21.8%
克里夫蘭騎士主教練 - 艾堅遜 (Kenny Atkinson) 13.6%
邁亞密熱火主教練 - 史普斯特拿（Erik Spoelstra）13.6%
除了現任教練之外，你認為誰是聯盟最差主教練？
華盛頓巫師主教練 – 拜仁基夫（Brian Keefe）24.7%
鳳凰城太陽主教練 - 布登荷沙（Mike Budenholzer）17.8%
密爾沃基公鹿主教練 - 利華士（Doc Rivers）12.3%
你贊成NBA總裁蕭華 (Adam Silver) 將每節時間減至10分鐘嗎？
不贊成 78.4%
贊成 13.1%
無意見 8.5%
你願意減薪迎接場數更少嘅常規賽嗎？
唔願意 85.6%
願意 12.4%
無意見 2.0%
原文刊登於 Yahoo 體育