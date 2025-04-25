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體育
2025-04-25 10:12:00

NBA｜球員不記名投票逾半估塞爾特人衞冕　夏利貝頓被指名不副實

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NBA｜球員不記名投票逾半估塞爾特人衛冕。（資料圖片）

NBA｜球員不記名投票逾半估塞爾特人衛冕。（資料圖片）

著名體育傳媒「The Athletic」最近同來自30支NBA球隊，合共158名NBA球員（超過聯盟三分一球員）進行不記名投票。當中有些問題同結果相當有趣，立即同大家分享一下。當中有57.7%球員估計波士頓塞爾特人能衞冕總冠軍，而基爾謝奧斯阿歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) 則是他們心水的MVP。

你認為誰當選MVP？

基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）56.1%

祖傑（Nikola Jokic）37.4%

安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）1.9%

NBA球員不記名投票，基爾謝奧斯阿歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) 獲56.1%票選為MVP NBA球員不記名投票，波士頓塞爾特人 (Boston Celtics)被57.7%人票選可以贏得今屆總冠軍 NBA球員不記名投票，溜馬後衛夏利貝頓 (Tyrese Haliburton) 成為他們眼中最名副其實之人 NBA球員不記名投票，根寧咸 (Cade Cunningham) 以8.8%成為大家眼中最被低估球員 NBA球員不記名投票，勇士獲選為最管理最佳球隊 NBA球員不記名投票，雷霆主帥馬克丹奴 (Mark Daigneault) 獲21.8%選為現任教練以外的最佳教練。

你認為那支球隊贏得總冠軍？

波士頓塞爾特人（Boston Celtics）57.7%

奧克拉荷馬城雷霆（Oklahoma City Thuner）17.5%

克利夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）10.2%

你認為那名球員名不副實？

夏利貝頓（Tyrese Haliburton）14.4%

高拔（Rudy Gobert）10.0%

泰爾楊格（Trae Young）8.9%

你認為那名球員最俾人低估？

根寧咸（Cade Cunningham）8.8%

戴歷韋特（Derrick White）7.4%

諾文鮑維（Norman Powell）4.4%

你認為聯盟管理最佳球隊係？

金州勇士（Golden State Warriors）21.9%

奧克拉荷馬城雷霆（Oklahoma City Thunder）17.5%

波士頓塞爾特人（Boston Celtics）15.3%

你認為聯盟管理最差球隊係？

夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）38.1%

華盛頓巫師（Washington Wizards）20.4%

新奧爾良塘鵝（New Orleans Pelicans）11.5%

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除了現任教練之外，你認為誰是聯盟最佳主教練？

奧克拉荷馬城雷霆主教練 - 戴雷諾（Mark Daigneault）21.8%

克里夫蘭騎士主教練 - 艾堅遜 (Kenny Atkinson) 13.6%

邁亞密熱火主教練 - 史普斯特拿（Erik Spoelstra）13.6%

除了現任教練之外，你認為誰是聯盟最差主教練？

華盛頓巫師主教練 – 拜仁基夫（Brian Keefe）24.7%

鳳凰城太陽主教練 - 布登荷沙（Mike Budenholzer）17.8%

密爾沃基公鹿主教練 - 利華士（Doc Rivers）12.3%

你贊成NBA總裁蕭華 (Adam Silver) 將每節時間減至10分鐘嗎？

不贊成 78.4%

贊成 13.1%

無意見 8.5%

你願意減薪迎接場數更少嘅常規賽嗎？

唔願意 85.6%

願意 12.4%

無意見 2.0%

原文刊登於 Yahoo 體育

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