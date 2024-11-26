NBA｜球評建議入樽變三分 新增4分區 增加刺激感？

早前NBA灰熊對戰公鹿的賽士中，灰熊星級後衛查莫蘭特（Ja Morant）發動快攻，敵方只剩腳步緩慢的布魯克盧比斯（Brook Lopez）在防守，很多人以為查莫蘭特（Ja Morant）會鏟籃入樽，但令人意外的是，他突然煞車，改為在三分線外急停跳射，結果射失了。 令人驚訝的是， 查莫蘭特（Ja Morant）不單這次沒有鏟籃，這名25歲的天才球員在今季NBA，竟然一次入樽也沒有。八場比賽中，他只嘗試兩次入樽，但全部失敗了（包括一次滑稽的失誤）。自從肩部手術後，他的入樽次數大幅下降。他標誌性的360度上籃雖然仍然優雅，但畢竟不是入樽。 數據顯示球員應該多射三分 同時， 查莫蘭特三分命中率不高，卻仍然在三分線外肆意出手。 查莫蘭特成為了籃球界日益增長的不滿情緒的代表——許多人認為，由於數據顯示球員應該多投三分球，這在某種程度上，犧牲了籃下入樽的精彩瞬間，影響了NBA觀賞性。 在揭幕戰中，塞爾特人以61次三分球出手擊敗紐約人後，籃球評論員Nick Wright表達了對現代籃球打法的不滿，呼籲NBA聯盟修改規則，這段影片在X（舊Twitter）上獲得數百萬觀看。他提出的建議之一是入樽變三分，以此激勵球員提供更精彩的比賽，吸引逐漸流失的觀眾群。

「我知道這聽起來瘋狂，」 Wright表說，「但從本質上來說，NBA最精彩的時候，就是球員們跳過防守者接近籃框的一刻，那才是最具觀賞性的比賽。很多技巧型球員站在三分線外遠射，真的不太吸引。」 那麼，讓我們試著假設一下。如果入樽值三分而非兩分， 查莫蘭特（Ja Morant）會選擇嘗試爆過布魯克盧比斯（Brook Lopez）嗎？我向教練、總經理和籃球專家詢問了三分入樽是否能解決NBA目前的困境，而答案逐漸揭示現代比賽真正失去的是甚麼。 塞爾特人奪冠 三分起手升幅明顯 隨著塞爾特人在2024年總決賽中憑藉歷史性的三分戰術奪冠，NBA各隊紛紛效仿塞爾特人教練馬蘇拉（Joe Mazzulla）的戰術，在今季的三分出手次數上突破了以往的紀錄。在過去幾季穩定於場均35次三分出手後，本季NBA球隊平均每場出手37.4次三分，是近五年來最大年度增幅。

這本應帶來更多的入樽機會，因為對手內線球員被拉出籃底，爆籃好手理應展翅高飛。然而，儘管射手們在外圍拉開了更寬的進攻空間，近年來入樽的頻率卻幾乎沒有增長。 上星期，公認為現役比賽中最佳入樽球員之一的「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）在帝王中鋒沙邦尼斯（Domantas Sabonis）前大力入樽。這次入樽要感謝前NBA球員威廉臣（Corliss Williamson）。賽前，現任木狼助教威廉臣（Corliss Williamson）對艾華士說他今季「打得太軟弱了」。 艾華士在賽後對記者說：「我告訴他，我一定會在對手球員前大力入樽的。」 艾華士減少入樽多射三分 艾華士如同莫蘭特，他對沙邦尼斯的大力入樽只是他本賽季第七次入樽，而他的入樽頻率已經減少了一半。與此同時，他的三分出手次數，從上季的每場6.7次上升到11.3次——是一個明顯的趨勢。

35歲的老將迪羅辛（DeMar DeRozan）今季也未嘗入樽，而上季他在芝加哥18次入樽。部分原因可以歸結於年齡，但這也反映了當前NBA越來越多要求側翼球員選擇三分球的趨勢。由猶他爵士隊的釋斯頓（Collin Sexton）和佐敦奇勒臣（Jordan Clarkson）組成的後場搭檔，今季也尚未有任何入樽，而上季他們合計36次入樽。據Stathead.com數據統計，如今後衛每場比賽平均僅入樽0.32次，比上賽季下降了8%。 NBA已經面臨著一場傷病危機，如果為提高賽事刺激性，鼓勵球員在空中全速碰撞，似乎並不是解決NBA現有問題的可持續方案。 「投籃沙漠」現象 鮑爾州立大學教授兼研究NBA的專家 Nick Elam認為，問題的核心在於球隊戰術過於數據化，導致中距離投籃幾乎被拋棄，場上呈現出明顯的「投籃沙漠」。從數據上看，本賽季有24場比賽的中距離得分為零，而這一數據在2010-11賽季前從未出現過。這種策略的單一化，正在減少比賽的多樣性和觀賞性。

Nick Elam將其稱為「投籃沙漠」，並認為解決NBA這個問題的起點，應該是填補場上的「沙漠地帶」，特別是被球隊忽略的中距離區域（三秒區外和三分線內）。球隊為了最大化每次進攻的效率，幾乎完全放棄了這片區域。 由於三分球比兩分球多值50%，而且命中率和中距離跳投相距不遠，因此不需要高深的數學就能明白為何球隊更偏愛三分球。現在，幾乎每支球隊都採用了這套數學公式，導致聯盟整體打法趨於一致，失去了多樣性。 大學教授︰三分球太多了 Nick Elam 對《雅虎體育》說：「的確，三分球太多了——進攻回合變得死板且缺乏變化。多年來，在三分線內、籃框觸手可及的地方以外，出現了大量的投籃沙漠。這項運動需要重新校準，讓投籃更均勻地分佈在球場上。」 數據顯示了這種改變的趨勢。在1996-97賽季（有投籃位置數據記錄的首個賽季），由米高佐敦領軍的芝加哥公牛隊每場平均投41.5次中距離投籃，而當時NBA的平均數是每場約32次。隨著數據驅動的籃球分析者意識到20英尺跳投的效率不高，這些投籃逐漸被推到了三分線外。

帝王場均14次中距離起手 本季NBA，中距離投籃的「代表隊」薩克拉門托帝王平均每場僅出手14.1次，遠低於佐敦時代，而大多數球隊的數據甚至不到雙位數。更瘋狂的是，現在的比賽有時候會整場比賽沒有中距離得分。 根據NBA.com/stats數據顯示，本賽季已有24場比賽，某支球隊完全沒有從中距離區域得分。這是一個令人震驚的數字。從2010-11賽季未曾發生，到了2018-19賽季，激增至64次。之後，每賽季約有80場這樣的比賽。直到本賽季，這現象再次激增。按照這樣的速度，本賽季預計將出現136場「沙漠比賽」。意味幾乎每晚都能看到。 更有趣的是，「沙漠比賽」並非某支球隊（例如過度依賴三分球的波士頓塞爾特人）專屬的現象。事實上，本賽季已有14支不同的球隊整場比賽未曾從中距離得分。這種現象不僅出現在強隊之中，弱隊也無一倖免。例如，本賽季「沙漠比賽」最多的是戰績為3勝11負的猶他爵士隊。

2009年球季未嘗出現沙漠比賽 當史提芬居里（Stephen Curry）於2009年進入NBA時，那一季從未有「沙漠比賽」出現過。居里是點燃三分革命的超凡射手，夏登（James Harden）則將火苗煽成烈焰，而塞爾特人更是火上加油。現在，這場火已經在聯盟內全面蔓延。 2022年，我有幸主持MIT Sloan運動分析大會上的一個小組會議，主題是《NBA 75到100年：比賽的未來》。參與討論的人包括現任洛杉磯湖人隊主教練列迪克(JJ Redick)和費城76人隊的總經理莫雷(Daryl Morey)。三分球的話題自然不可避免地被提及。 列迪克曾在莫雷到來之前為76人效力兩個賽季，他分享了一個故事：當時有名76人隊的工作人員鼓勵他放棄中距離跳投，改為多射三分，因為從數據上看後者的效率更高。然而， 列迪克希望保留自己的中距離跳投技巧︰「有時候，在一個進攻回合中，最好的選擇就是急停中距離跳射。」 兩年後， 列迪克帶領的湖人隊對莫雷的76人隊，雙方整場比賽都未能從中距離得分。直到第四節剩下3分16秒時，勒拜占士（LeBron James）在左側底線命中一記12英尺的跳投，才打破這一尷尬局面。我們差點見證NBA史上第一場雙方均未能從中距離得分的「沙漠比賽」。下次觀看NBA比賽時，請留意球隊如何很少選擇空位的中距離投籃，而是選擇衝入油漆區再傳出外圍。衝擊籃下，再傳球。如此反覆，直到創造出空位射三分。塞爾特人正是憑藉這種打法贏得總冠軍。