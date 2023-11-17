NBA｜畢拿獨取36分領熱火七連勝　勇士缺居里不敵雷霆（附比賽精華）

開季欠理想的邁亞密熱火，迎來了7連勝。在對布魯克林籃網，熱火在占美畢拿（Jimmy Butler）個人獨取36分之下，以122:115取得常規賽的7連勝。而金州勇士不單缺少停賽的達蒙特格連（Draymond Green），還有史堤芬居里（Stephen Curry）受傷，結果球隊以109:128不敵奧克拉荷馬城雷霆。

開季最初5仗僅錄1負4勝，熱火卻隨即反彈。對上一仗輸波，熱火正是不敵籃網，不過今次在邁亞密再戰，熱火卻迅速脫胎換骨。在首兩節被籃網緊纏下，熱火半場仍領先60:52，之後下半場熱火就再沒有被超越，並以122:115擊敗籃網。熱火的畢拿今場取得最高的36分，而鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）亦有26分貢獻，當中他更在3分球錄得10射6中，成為熱火的另一功臣。