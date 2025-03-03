NBA | 畢拿被控邁亞密豪宅逾期居住2個月 涉造成乾牆與地板損毀等破壞

從熱火轉會勇士的球星畢拿（Jimmy Butler），在NBA場外陷入法律糾紛。
根據佛羅里達州第十一巡迴法院的訴訟文件，南佛羅里達公司Five Star Marketing and Promotions, Inc.已對畢拿提起訴訟，指控他拖欠租金26萬美元，並在租住的邁亞密海灘豪宅內造成超過12.7萬美元（約98.8萬港元）的損壞。
該訴訟於2月26日正式提交法院，距離畢拿從熱火交易至金州勇士僅三周。
被指租約到期後仍住多2個月
根據當地媒體率先獲得的法律文件，畢拿在2024年8月租約到期後，仍在該豪宅內居住兩個月，違反租約條款。他的租約規定，若逾期居住，租金將翻倍至每月13萬美元。
此外，訴訟還指控畢拿在房屋內造成12.5萬美元的損壞，包括：
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霉菌問題
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乾牆與地板損毀
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泳池缺乏維護
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空調故障
此外，畢拿的管家還涉嫌擅自更換房鎖，並阻止房東進行房屋檢查。Five Star 公司要求畢拿支付總額257,282美元，其中包含：
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逾期居住的兩個月租金（26萬美元）
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物業損壞費用（12.7萬美元）
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扣除13萬美元的押金（該公司依法可用於抵扣欠款）
截至目前，畢拿尚未對訴訟發表任何公開評論。但25.8萬美元，對這名勇士球星來說「濕濕碎」。
原文刊登於 Yahoo 體育