NBA | 畢拿被控邁亞密豪宅逾期居住2個月 涉造成乾牆與地板損毀等破壞

NBA | 退租邁阿密豪宅有麻煩 占美畢拿（Jimmy Butler）被控欠租兼破壞

從熱火轉會勇士的球星畢拿（Jimmy Butler），在NBA場外陷入法律糾紛。

根據佛羅里達州第十一巡迴法院的訴訟文件，南佛羅里達公司Five Star Marketing and Promotions, Inc.已對畢拿提起訴訟，指控他拖欠租金26萬美元，並在租住的邁亞密海灘豪宅內造成超過12.7萬美元（約98.8萬港元）的損壞。

該訴訟於2月26日正式提交法院，距離畢拿從熱火交易至金州勇士僅三周。