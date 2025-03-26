NBA｜畢拿重回邁亞密勇士吞敗仗　雷霆挫帝王7連勝

占美畢拿（Jimmy Butler）交易到金州勇士後，首次返回邁亞密作客對熱火。在史堤芬居里（Stephen Curry）仍然缺陣之下，勇士就以86:112不敵熱火。至於聯盟領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客以121:105輕取薩克拉門托帝王，在總成績繼續領先。

在熱火提出離隊的畢拿，雖然之前為勇士帶來好表現，不過隨着居里又受傷後，勇士之前4場就輸了2場。畢拿重回邁亞密面對前球會及隊友，勇士卻是全無反擊之力，從頭到尾處於落後，也是球隊在本賽季第5次由頭輸到尾。熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo）個攻入27分，隊友的希路也有20分，熱火今場最多領先過28分，也是今季第2隊可以領先勇士超過20分，最終球隊大勝勇士112:86。勇士輸波後在西岸仍排第6。