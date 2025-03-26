NBA｜畢拿重回邁亞密勇士吞敗仗　雷霆挫帝王7連勝

占美畢拿（Jimmy Butler）交易到金州勇士後，首次返回邁亞密作客對熱火。在史堤芬居里（Stephen Curry）仍然缺陣之下，勇士就以86:112不敵熱火。至於聯盟領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客以121:105輕取薩克拉門托帝王，在總成績繼續領先。
在熱火提出離隊的畢拿，雖然之前為勇士帶來好表現，不過隨着居里又受傷後，勇士之前4場就輸了2場。畢拿重回邁亞密面對前球會及隊友，勇士卻是全無反擊之力，從頭到尾處於落後，也是球隊在本賽季第5次由頭輸到尾。熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo）個攻入27分，隊友的希路也有20分，熱火今場最多領先過28分，也是今季第2隊可以領先勇士超過20分，最終球隊大勝勇士112:86。勇士輸波後在西岸仍排第6。
聯盟領先的雷霆就作客帝王，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨取32分之下，為球隊迎來今個賽季第60場勝利，帶領雷霆121:105擊敗帝王，錄得球隊的7連勝。雷霆也追平球隊在2012至13年賽季的贏波場數。
紐約人首次單場兩人「三雙」破獨行俠
至於東岸領先的克里夫蘭騎士也取得2連勝，球隊作客以122:111擊敗波特蘭拓荒者。唐斯（Karl-Anthony Towns）取得個人3年來首次「三雙」，協助紐約人以125:113擊敗達拉斯獨行俠，唐斯今場交出26分、12個籃板及11次助攻，隊友的祖殊赫特（Josh Hart）也有16分、12個籃板及11次助攻，他們是紐約人首次單場兩個球員交出「三雙」，獨行俠的安東尼戴維斯（Anthony Davis）復出一場後，今場又因傷休戰。