NBA｜當錫世紀交易引發聯盟大衝擊　杜蘭特傳成下一目標

在達拉斯獨行俠提出將當家球星當錫（Luka Doncic）換走，並得到洛杉磯湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）後，外國媒體指多支球隊都在準備在交易日截止前引發下一個震撼交易。其中鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）是其中一位，而近期有指金州勇士已聯絡各個球星查詢他們是否願意與史堤芬居里（Stephen Curry）合作。 根據美國的ESPN報道，太陽指杜蘭特因為左腳足踝扭傷，在周三（5日）會否作客對奧克拉荷馬城的比賽成疑。然而有指，太陽正在聽取聯盟各支球隊就有關杜蘭特的報價。這位15次明星賽球員，過去效力過雷霆8個賽季，之後加盟過金州勇士及布魯克林籃網。報道指勇士有意再次邀請杜蘭特返回三藩市與居里合作，而杜蘭特距離達成累積3萬分的成就僅差26分。外國媒體指，勇士在獨行俠交易消息過後，聯絡聯盟各支擁有星級球員在陣的球隊尋求交易意向，以及直接詢問球星們會否願意與居里合作。然而有指邁亞密熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）雖然表明要離開球隊，但傳他目標是太陽，故向勇士表示即使被換到勇士也不會續約。

當錫：現在期待新的旅程 另外，當錫在告別達拉斯後，已抵達洛杉磯。達拉斯的球迷雖然不滿，並已要求退回他們手上的季票及要球隊「回水」，不過當錫已開始在洛城的生活。當錫在洛杉磯回應交易消息時表示：「你可以想像這對我有多震撼。我有看清楚是不是愚人節，我自己根本不敢相信。」當錫指：「我會說，我一向做事都光明磊落，我在達拉斯與隊友、教練以及大多數重要的球迷有很快樂的時光，他們一直都支持我，這是一段美妙的旅程。」他在周二（4日）時再受訪表示：「說實話，最初是有點難受的。在第一天是很難受，我覺得在之前的48小時就像一個月般長。這很感觸，這真的很難過，不過今日就覺得好點。這裡是湖人，這是史上其中一支最好的隊伍，我很期待在這裡。」

獨行俠的艾榮（Kyrie Irving）也回應了當錫的交易。他表示：「只是覺得很震驚。你無法想像當你準備去睡的時候，突然就發現這樣的消息。現在是一個悲傷的過程，我懷念着我的兄弟。」然而他又表示：「這就是一盤生意，這是在我的薪酬水平以上的事，我只能去調節，並張開手迎接新隊友的到來，然後回到達拉斯在球迷面前說話。我知道他們的心情，我也有這樣的心情。然而，這是調整的階段，我不想扁低他人或者對新人不敬。他們是來為我們帶來勝利，為我們建立前往冠軍之路，不過就像一個家庭，在你見到他們遠去，是有點傷感。」