NBA｜當錫初次倒戈對獨行俠即交「三雙」　湖人主場贏波3連勝

月初的NBA最重磅交易，當錫（Luka Doncic）被達拉斯獨行俠交易到洛杉磯湖人後，首次倒戈與舊東家對戰。結果在當錫個人交出19分、15個籃板及12次助攻下，湖人主場以107:99擊敗獨行俠取得3連勝，同時也向獨行俠證明這次交易的決定是否正確。`
賽前除了是當錫面對老隊友的艾榮（Kyrie Irving）等人外，也是安東尼戴維斯（Anthony Davis）及麥斯基士堤（Max Christie）重返洛杉磯。AD雖然因傷沒有上陣，不過仍向洛城球迷揮手。湖人雖然今場大多數時間處於領先，第2節更是拉開過16分，不過在第3節獨行俠一度追回比數，令雙方第4節爭持。不過湖人最後仍是以107:99擊敗獨行俠。
當錫在今場取得加盟湖人後的首次「三雙」表現，也是他個人生涯第81次，在NBA史上排第7。雖然今場他17次起手僅6中，不過仍有3次的偷球等的表現。隊友的勒邦占士（LeBron James）今場也有27分及12個籃板。艾榮今場雖然攻入全場最多的35分，基利湯臣（Klay Thompson）亦有22分貢獻，不過球隊的命中率其實僅得35.7%。
騎士40分滅魔術八連捷
至於同日的其他比賽，聯盟領先的克里夫蘭騎士，作客以122:82，40分大勝奧蘭多魔術，為球隊取得8連勝。而在雲班耶馬（Victor Wembanyama）及主帥普波域治（Gregg Popovich）賽季報銷的聖安東尼奧馬刺，雖然有7個球員取得雙位數得分，不過馬刺仍要以103:109不敵新奧爾良鵜鶘。而孟菲斯灰熊就主場加時以151:148擊敗鳳凰城太陽。而金州勇士就以128:92輕取夏洛特黃蜂。