NBA｜當錫初次倒戈對獨行俠即交「三雙」　湖人主場贏波3連勝

月初的NBA最重磅交易，當錫（Luka Doncic）被達拉斯獨行俠交易到洛杉磯湖人後，首次倒戈與舊東家對戰。結果在當錫個人交出19分、15個籃板及12次助攻下，湖人主場以107:99擊敗獨行俠取得3連勝，同時也向獨行俠證明這次交易的決定是否正確。`

賽前除了是當錫面對老隊友的艾榮（Kyrie Irving）等人外，也是安東尼戴維斯（Anthony Davis）及麥斯基士堤（Max Christie）重返洛杉磯。AD雖然因傷沒有上陣，不過仍向洛城球迷揮手。湖人雖然今場大多數時間處於領先，第2節更是拉開過16分，不過在第3節獨行俠一度追回比數，令雙方第4節爭持。不過湖人最後仍是以107:99擊敗獨行俠。