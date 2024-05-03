NBA｜當錫帶傷病照發威 獨行俠破「艇」在望

為了在季後賽取勝，你願意付出幾多？獨行俠球星當錫(Luka Doncic)告訴大家，不論病患或膝傷，也難阻他拼命爭勝；結果這名斯洛文尼亞控衛兼常規賽得分王，在西岸季後賽首圈Game 5帶傷病情況下落場，交出35分10助攻7籃板；加上隊友賣力防守，最終獨行俠作客以123比93大勝快艇，總場數領先3比2，只要在明晨返回主場再贏，即可晉級。(ViuTV 99台5月4日09:30直播)

在G3扭傷右膝的當錫，上仗已見防守時移動緩慢，G5的攻守走位仍然未能有最佳發揮，他賽後不諱言假如今場只是一般常規賽，他將會高掛免戰牌：「帶病上陣很艱苦，膝傷情況也不太好，但來到季後賽講的就是腎上腺素吧！當你一落場，便會拚盡一切去幫助球隊取勝，我只會繼續作戰。」正在對抗病毒的他，每當球賽暫停都忙着清走鼻水。