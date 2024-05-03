NBA｜當錫帶傷病照發威 獨行俠破「艇」在望

為了在季後賽取勝，你願意付出幾多？獨行俠球星當錫(Luka Doncic)告訴大家，不論病患或膝傷，也難阻他拼命爭勝；結果這名斯洛文尼亞控衛兼常規賽得分王，在西岸季後賽首圈Game 5帶傷病情況下落場，交出35分10助攻7籃板；加上隊友賣力防守，最終獨行俠作客以123比93大勝快艇，總場數領先3比2，只要在明晨返回主場再贏，即可晉級。(ViuTV 99台5月4日09:30直播)
在G3扭傷右膝的當錫，上仗已見防守時移動緩慢，G5的攻守走位仍然未能有最佳發揮，他賽後不諱言假如今場只是一般常規賽，他將會高掛免戰牌：「帶病上陣很艱苦，膝傷情況也不太好，但來到季後賽講的就是腎上腺素吧！當你一落場，便會拚盡一切去幫助球隊取勝，我只會繼續作戰。」正在對抗病毒的他，每當球賽暫停都忙着清走鼻水。
當錫失色 獨行俠隊友發力
這位25歲球星今場頭6次投射3分球全炒，最終只是8射2中；但隊友德國前鋒基爾巴(Maxi Kelber)挺身而出，在外圍7射5中交出15分，成為獨行俠今場贏波奇兵，較明星後衛艾榮(Kyrie Irving)的14分貢獻更多。
獨行俠主帥傑特(Jason Kidd)今場讓球員在防守上增加強度，將對手的3分球壓制在35投9中，這位昔日球場「神奇小子」解釋：「我想這是從G4中汲取了教訓，大家商討過、研究過，然後在進攻加快速率，再好好防守對手3分球。」
快艇今場大敗30分，是他們在隊史季後賽的最大落敗分差，主力球星李安納(Kawhi Leonard)繼續因傷缺陣，其餘3星齊齊失準，保羅佐治(Paul George)得15分、夏登(James Harden)更只得7分；而後備登場的韋斯布克(Russell Westbrook)得6分，在獨行俠的嚴密防守下，眾星全陷困境。
G5勝方晉級機會逾八成
根據數據，在季後賽2比2平手後，勝出G5的球隊，最終晉級率高達82.5%；而獨行俠在3季前的季後賽首圈也曾遇上快艇，同樣是在3比2場數領先之下，最終卻被當時有李安納壓陣的快艇連勝最後兩場，慘被淘汰出局，相信汲取過教訓的獨行俠，明晨必定會打醒十二分精神，誓在主場將快艇送上岸！